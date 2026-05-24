14:57 24.05.2026

МВС: Музей "Чорнобиль" тимчасово припинив роботу, триває ліквідація наслідків ворожої атаки

Фото: ДСНС Київщини

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко назвав ворожий удар по Національному музею "Чорнобиль" в Києві свідомою атакою на історію та правду, наразі музей тимчасово припинив свою роботу – триває ліквідація наслідків атаки та оцінка пошкоджень.

"Колись росія приховувала правду про Чорнобиль, а сьогодні – б’є по місцях, що її зберігають. Уночі 24 травня внаслідок російського обстрілу Києва пошкоджень зазнав Національний музей "Чорнобиль", який нещодавно відкрили після відновлення", – йдеться в повідомленні МВС в телеграм-каналі в неділю.

"Музей, який після тривалих робіт ми відкрили лише місяць тому. Свідома атака на історію, пам’ять та правду", – наводить міністерство слова міністра.

За даними МВС, під ударом опинився простір, що зберігає свідчення про аварію 1986 року.

"Музей, який відновлювали як символ осмислення трагедії – знову постраждав", – наголошується в повідомленні.

Наразі музей тимчасово припинив роботу. Триває ліквідація наслідків атаки та оцінка пошкоджень.

До повідомлення МВС прикріплені фотографії та відео пошкоджено музею.

Раніше агентству "Інтерфакс-Україна" в МВС підтвердили, що у неділю вранці президент України Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко оглянули масштаб пошкоджень, яких зазнала будівля Національного музею Чорнобилю в Києві внаслідок масштабної ворожої атаки.

Як повідомлялося, 27 квітня 2026 року до 40-х роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції в музеї Чорнобиля відкрилася оновлена виставка.

