Інтерфакс-Україна
Культура
12:43 24.05.2026

Книгарню "Є" на Подолі пошкоджено внаслідок російського обстрілу

Внаслідок російського обстрілу в ніч на неділю постраждала одна з книгарень мережі "Книгарня "Є" на столичному Подолі.

"Під час нічних обстрілів постраждала одна з наших київських книгарень на Спаській. Це болюче нагадування про реальність, у якій сьогодні живе Україна, – і про те, що країна-агресор цілеспрямовано руйнує навіть ті місця, які створені для культури, знань, тиші та любові до книжок", – йдеться в повідомленні мережі у Facebook.

Як повідомлялось, від ворожої атаки на Харків о 23 травня 2024 року постраждала друкарня "Фактор-Друк".

4 липня 2025 року внаслідок нічного російського обстрілу постраждав склад книжкового видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат" в Києві.

28 серпня 2025 року книгарню "КнигоЛенд" в столиці було пошкоджено російським обстрілом, було зіпсовано книжки. Тоді ж постраждала й київська книгарня Readeat.

30 вересня 2025 року склад видавництва "Смакі" було пошкоджено внаслідок російського обстрілу Дніпра, втрачено частину тиражу.

23 жовтня 2025 року книгарню "Плекай" у Подільському районі Києва пошкоджено в результаті російського обстрілу.

14 травня 2026 року російським обстрілом пошкоджено електропідстанцію на одному з логістичних центрів видавництва "Ранок" у Києві.

Теги: #книгарня_є #атака_рф #поділ

