Інтерфакс-Україна
Культура
12:16 24.05.2026

Бережна: Це наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи вторгнення

1 хв читати
Бережна: Це наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи вторгнення
Фото: https://www.facebook.com/berezhna.tetyana

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявляє, що російський обстріл в ніч на неділю призвів до наймасштабнішої серії пошкоджень культурних закладів Києва за часи повномасштабної війни РФ проти України.

"Дуже важка ніч для України. Численні ракети та шахеди на мирне населення. Наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи повномасштабної війни рф проти України", – написала Бережна в мережі Facebook.

За її словами, вночі росіяни сильно пошкодили Національний художній музей України, а також зазнали значних пошкоджень Національний музей "Чорнобиль", Національна філармонія України, Національна музична академія України, Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого, Київська опера, численні пам’ятки архітектури, зокрема Контрактовий дім, Поштова станція.

"Зараз фахівці та профільні служби фіксують усі наслідки атаки й оцінюють масштаби руйнувань", – розповіла вона.

Бережна нагадала, що станом на сьогодні Росія вже зруйнувала або пошкодила 1783 пам’ятки культурної спадщини та 2540 об’єктів культурної інфраструктури в Україні.

"Ми документуємо кожен злочин проти української культурної спадщини та продовжуємо працювати разом із міжнародними партнерами над відновленням. Для цього створили Український фонд культурної спадщини", – додала віцепрем’єрка.

Як повідомлялося, станом на 10 годину неділі відомо про 2 загиблих та понад 62 постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки ворога на Київ. Руйнування зафіксовані на понад 40 локаціях.

Теги: #заклади_культури #атака_рф #бережна #опера #музеї #бібліотека #філармонія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:08 24.05.2026
Президент України разом із очільником МВС оглянули музей "Чорнобиль", пошкоджений ворожою атакою

Президент України разом із очільником МВС оглянули музей "Чорнобиль", пошкоджений ворожою атакою

12:07 24.05.2026
Український дім у Києві постраждав внаслідок російського обстрілу

Український дім у Києві постраждав внаслідок російського обстрілу

12:02 24.05.2026
Резиденція посла Албанії була пошкоджена через російський обстріл

Резиденція посла Албанії була пошкоджена через російський обстріл

11:54 24.05.2026
Мала опера в Києві постраждала внаслідок російського обстрілу

Мала опера в Києві постраждала внаслідок російського обстрілу

09:43 24.05.2026
Внаслідок російського обстрілу постраждав Київський театр опери на Подолі

Внаслідок російського обстрілу постраждав Київський театр опери на Подолі

00:00 18.05.2026
Концерт до ювілею Юрія Василевича відбувся в Києві

Концерт до ювілею Юрія Василевича відбувся в Києві

21:29 13.05.2026
Майнові права інтелектуальної власності на культпродукт в рамках "Тисячовесни" належатимуть творцям – Бережна

Майнові права інтелектуальної власності на культпродукт в рамках "Тисячовесни" належатимуть творцям – Бережна

11:47 12.05.2026
Бережна: до експертів "Тисячовесни" додалися Марікуца, Таллер, Царик, Фалілеєва, Голубєва, Зайончковська, Сліпченко, Буковська, Першко і Панченко

Бережна: до експертів "Тисячовесни" додалися Марікуца, Таллер, Царик, Фалілеєва, Голубєва, Зайончковська, Сліпченко, Буковська, Першко і Панченко

12:50 10.05.2026
Бережна підтримує ідею встановлення пам'ятнику Мазепі у Києві

Бережна підтримує ідею встановлення пам'ятнику Мазепі у Києві

10:50 07.05.2026
Бережна: Поки у Венеції тривають мистецькі дискусії, Росія щодня руйнує українські музеї, театри, бібліотеки і церкви

Бережна: Поки у Венеції тривають мистецькі дискусії, Росія щодня руйнує українські музеї, театри, бібліотеки і церкви

ВАЖЛИВЕ

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

Leléka завершила виступ у другому півфіналі "Євробачення-2026" без слів, але показала жест тризуба

ОСТАННЄ

Поштова станція та Церква Різдва Христового на Подолі в Києві постраждали внаслідок російського обстрілу

Національний художній музей постраждав внаслідок російського обстрілу Києва

У Сербії на фестивалі документального кіно покажуть понад 100 фільмів, зокрема стрічки про Україну

Музей війни проведе міжнародну конференцію про переосмислення Другої світової війни

Сергій Жадан став почесним доктором Вроцлавського університету

Бережна: до експертів "Тисячовесни" додалися Горова, Братищенко, Кукрі, Сасковець, Швед і Дзундза

Голова УІНП Алфьоров: необхідно говорити про перепоховання в Україні Петлюри і Скоропадського

Фестиваль Миколайчук OPEN оголосив міжнародний повнометражний конкурс

Україна представить національний стенд на одному з найбільших книжкових ярмарків Польщі

У Музеї війни відбудеться дискусія про безбар’єрність у культурному просторі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА