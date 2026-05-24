Бережна: Це наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи вторгнення

Фото: https://www.facebook.com/berezhna.tetyana

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявляє, що російський обстріл в ніч на неділю призвів до наймасштабнішої серії пошкоджень культурних закладів Києва за часи повномасштабної війни РФ проти України.

"Дуже важка ніч для України. Численні ракети та шахеди на мирне населення. Наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи повномасштабної війни рф проти України", – написала Бережна в мережі Facebook.

За її словами, вночі росіяни сильно пошкодили Національний художній музей України, а також зазнали значних пошкоджень Національний музей "Чорнобиль", Національна філармонія України, Національна музична академія України, Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого, Київська опера, численні пам’ятки архітектури, зокрема Контрактовий дім, Поштова станція.

"Зараз фахівці та профільні служби фіксують усі наслідки атаки й оцінюють масштаби руйнувань", – розповіла вона.

Бережна нагадала, що станом на сьогодні Росія вже зруйнувала або пошкодила 1783 пам’ятки культурної спадщини та 2540 об’єктів культурної інфраструктури в Україні.

"Ми документуємо кожен злочин проти української культурної спадщини та продовжуємо працювати разом із міжнародними партнерами над відновленням. Для цього створили Український фонд культурної спадщини", – додала віцепрем’єрка.

Як повідомлялося, станом на 10 годину неділі відомо про 2 загиблих та понад 62 постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки ворога на Київ. Руйнування зафіксовані на понад 40 локаціях.