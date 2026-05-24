Інтерфакс-Україна
11:54 24.05.2026

Мала опера в Києві постраждала внаслідок російського обстрілу

Мала опера в Києві постраждала внаслідок російського обстрілу
Внаслідок російського обстрілу в ніч на неділю постраждала Київська мала опера на столичній Лук’янівці.

"Цієї ночі Лук’янівська площа пинилася під нищівним ракетним ударом. Пам’ятка історії та архітектури – перлина Лук’янівської площі "Лук’янівський народний будинок" | "Київська мала опера" – в котрий раз зазнала пошкоджень", – йдеться в повідомленні театру в мережі Facebook.

Там закликали всіх небайдужих долучитися до ліквідації наслідків обстрілу.

"Зараз важлива кожна пара рук, кожна година допомоги, кожна присутність", – йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що внаслідок обстрілу також постраждав Київський муніципальний академічний театр опери і балету на Подолі в Києві - "Київська опера".

Як повідомлялося, станом на 10 годину неділі відомо про 2 загиблих та понад 62 постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки ворога на Київ. Руйнування зафіксовані на понад 40 локаціях.

