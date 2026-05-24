Інтерфакс-Україна
Культура
11:01 24.05.2026

Поштова станція та Церква Різдва Христового на Подолі в Києві постраждали внаслідок російського обстрілу

1 хв читати

Внаслідок російського обстрілу в ніч на неділю постраждали пам’ятка архітектури національного значення Поштова станція та Церква Різдва Христового на Поштовій площі в Києві.

"Ситуація після сьогоднішньої ракетної атаки. Від падіння уламків та від вибухової хвилі внаслідок нічної атаки московитів було пошкоджено пам’ятку архітектури Національного значення Поштову станцію та Церкву Різдва Христового!" – йдеться в повідомленні Музею на Поштовій площі в мережі Facebook.

Зазначається, що про всі обставини та виявлені при зовнішньому огляді пошкодження було негайно повідомлено директора Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації.

Як повідомлялося, станом на 10 годину неділі відомо про 2 загиблих, понад 55 постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки ворога зафіксовано у Києві. Руйнування зафіксовані на понад 40 локаціях.

10:56 24.05.2026
Путін вже й "ура" не може нормально вимовити – шамкає, а все ще ракетами перемагає житлові будинки – Зеленський відреагував на удар

