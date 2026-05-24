Інтерфакс-Україна
Культура
10:37 24.05.2026

Національний художній музей постраждав внаслідок російського обстрілу Києва

1 хв читати
Національний художній музей постраждав внаслідок російського обстрілу Києва
Фото: Мінкультури

Внаслідок російського обстрілу в ніч на наділю постраждав Національний художній музей України в Києві, повідомляє Міністерство культури України.

"Уночі росія атакувала Київ. Через вибухову хвилю Національний художній музей України (NAMU) зазнав пошкоджень. Колекція та працівники музею не постраждали", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що працівники музею та профільні служби зараз оглядають будівлю, фіксують наслідки атаки та уточнюють масштаби руйнувань.

Там додали, що будівля музею – пам’ятка архітектури, історії, монументального мистецтва національного значення, а колекція NAMU налічує десятки тисяч творів українського мистецтва – від іконопису та класичного живопису до сучасного мистецтва.

В самому музеї повідомили, що відсьогодні він буде закритий на невизначений термін.

Як повідомлялося, станом на 10 годину неділі відомо про 2 загиблих, понад 55 постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки ворога зафіксовано у Києв. Руйнування зафіксовані на понад 40 локаціях.

Теги: #національний_художній_музей #атака_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:29 24.05.2026
Університет KSE пошкоджено внаслідок нічної атаки

Університет KSE пошкоджено внаслідок нічної атаки

10:18 24.05.2026
Обстріл Росії пошкодив Головне управління ДПС у Києві

Обстріл Росії пошкодив Головне управління ДПС у Києві

10:12 24.05.2026
РФ завдала удару 90 ракетами та 600 БпЛА, збито 55 ракет та 549 БпЛА, є влучання 16 ракет та 51 БпЛА на 54 локаціях – ПС ЗСУ

РФ завдала удару 90 ракетами та 600 БпЛА, збито 55 ракет та 549 БпЛА, є влучання 16 ракет та 51 БпЛА на 54 локаціях – ПС ЗСУ

09:49 24.05.2026
Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 56, відомо про двох загиблих – Кличко

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 56, відомо про двох загиблих – Кличко

09:43 24.05.2026
Внаслідок російського обстрілу постраждав Київський театр опери на Подолі

Внаслідок російського обстрілу постраждав Київський театр опери на Подолі

09:18 24.05.2026
Будівлю інституту св. Томи Аквінського у Києві пошкоджено внаслідок нічної атаки

Будівлю інституту св. Томи Аквінського у Києві пошкоджено внаслідок нічної атаки

ВАЖЛИВЕ

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

Leléka завершила виступ у другому півфіналі "Євробачення-2026" без слів, але показала жест тризуба

ОСТАННЄ

Пам'ятки на Поштовій площі Києва пошкоджені внаслідок масованої нічної атаки

У Сербії на фестивалі документального кіно покажуть понад 100 фільмів, зокрема стрічки про Україну

Музей війни проведе міжнародну конференцію про переосмислення Другої світової війни

Сергій Жадан став почесним доктором Вроцлавського університету

Бережна: до експертів "Тисячовесни" додалися Горова, Братищенко, Кукрі, Сасковець, Швед і Дзундза

Голова УІНП Алфьоров: необхідно говорити про перепоховання в Україні Петлюри і Скоропадського

Фестиваль Миколайчук OPEN оголосив міжнародний повнометражний конкурс

Україна представить національний стенд на одному з найбільших книжкових ярмарків Польщі

У Музеї війни відбудеться дискусія про безбар’єрність у культурному просторі

У Кременчуці запроваджено мораторій на публічне використання російськомовного культпродукту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА