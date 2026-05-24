Національний художній музей постраждав внаслідок російського обстрілу Києва

Внаслідок російського обстрілу в ніч на наділю постраждав Національний художній музей України в Києві, повідомляє Міністерство культури України.

"Уночі росія атакувала Київ. Через вибухову хвилю Національний художній музей України (NAMU) зазнав пошкоджень. Колекція та працівники музею не постраждали", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що працівники музею та профільні служби зараз оглядають будівлю, фіксують наслідки атаки та уточнюють масштаби руйнувань.

Там додали, що будівля музею – пам’ятка архітектури, історії, монументального мистецтва національного значення, а колекція NAMU налічує десятки тисяч творів українського мистецтва – від іконопису та класичного живопису до сучасного мистецтва.

В самому музеї повідомили, що відсьогодні він буде закритий на невизначений термін.

Як повідомлялося, станом на 10 годину неділі відомо про 2 загиблих, понад 55 постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки ворога зафіксовано у Києв. Руйнування зафіксовані на понад 40 локаціях.