Інтерфакс-Україна
Культура
09:43 24.05.2026

Внаслідок російського обстрілу постраждав Київський театр опери на Подолі

1 хв читати

Внаслідок російського обстрілу в ніч на неділю постраждав Київський муніципальний академічний театр опери і балету на Подолі - "Київська опера".

"У зв’язку з пошкодженням будівлі театру, внаслідок нічної масованої атаки, ми вимушені скасувати сьогоднішній показ балету "Дюймовочка", – йдеться в повідомленні театру в соціальних мережах.

Там зазначили, що усі придбані квитки залишаються дійсними, а виставу буде перенесено на іншу дату.

Як повідомлялося, станом на 9 годину неділі відомо про 2 загиблих, понад 40 постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки ворога зафіксовано у Києв. Руйнування зафіксовані на понад 40 локаціях.

Теги: #опера #поділ #театр #атака_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:18 24.05.2026
Обстріл Росії пошкодив головний офіс Держподатслужби

Обстріл Росії пошкодив головний офіс Держподатслужби

10:12 24.05.2026
Захисники України знищили або подавили 604 з 690 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України знищили або подавили 604 з 690 засобів повітряного нападу росіян

09:49 24.05.2026
Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 56, відомо про двох загиблих – Кличко

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 56, відомо про двох загиблих – Кличко

09:18 24.05.2026
Будівлю інституту св. Томи Аквінського у Києві пошкоджено внаслідок нічної атаки

Будівлю інституту св. Томи Аквінського у Києві пошкоджено внаслідок нічної атаки

09:08 24.05.2026
Двоє людей загинули й дев'ятеро постраждали внаслідок нічної атаки ворога у Київській області – КОВА

Двоє людей загинули й дев'ятеро постраждали внаслідок нічної атаки ворога у Київській області – КОВА

14:48 23.05.2026
В Сумах вже 12 постраждалих від російського удару по жалобній колоні – ЗМІ

В Сумах вже 12 постраждалих від російського удару по жалобній колоні – ЗМІ

16:46 29.04.2026
“Мадам Баттерфлай”, “Кармен”, “Травіата” і прем’єра “4 Легенди – гала”: що покаже Нацопера України у травні

“Мадам Баттерфлай”, “Кармен”, “Травіата” і прем’єра “4 Легенди – гала”: що покаже Нацопера України у травні

16:50 23.03.2026
У Молодому театрі відбулася прем’єра вистави "Жити, не очікуючи смерті" про останнє літо Сари Бернар

У Молодому театрі відбулася прем’єра вистави "Жити, не очікуючи смерті" про останнє літо Сари Бернар

15:25 18.03.2026
У Києві відбудеться прем’єра вистави “Тайна вечеря без Ісуса”

У Києві відбудеться прем’єра вистави “Тайна вечеря без Ісуса”

13:22 02.03.2026
Павло Гудімов прочитає лекцію про мистецтво в Малому театрі

Павло Гудімов прочитає лекцію про мистецтво в Малому театрі

ВАЖЛИВЕ

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

Leléka завершила виступ у другому півфіналі "Євробачення-2026" без слів, але показала жест тризуба

ОСТАННЄ

У Сербії на фестивалі документального кіно покажуть понад 100 фільмів, зокрема стрічки про Україну

Музей війни проведе міжнародну конференцію про переосмислення Другої світової війни

Сергій Жадан став почесним доктором Вроцлавського університету

Бережна: до експертів "Тисячовесни" додалися Горова, Братищенко, Кукрі, Сасковець, Швед і Дзундза

Голова УІНП Алфьоров: необхідно говорити про перепоховання в Україні Петлюри і Скоропадського

Фестиваль Миколайчук OPEN оголосив міжнародний повнометражний конкурс

Україна представить національний стенд на одному з найбільших книжкових ярмарків Польщі

У Музеї війни відбудеться дискусія про безбар’єрність у культурному просторі

У Кременчуці запроваджено мораторій на публічне використання російськомовного культпродукту

У Київській картинній галереї презентують проєкт "Новий мілітарний пейзаж" від учасників "Культурних сил"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА