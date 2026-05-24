Внаслідок російського обстрілу постраждав Київський театр опери на Подолі

Внаслідок російського обстрілу в ніч на неділю постраждав Київський муніципальний академічний театр опери і балету на Подолі - "Київська опера".

"У зв’язку з пошкодженням будівлі театру, внаслідок нічної масованої атаки, ми вимушені скасувати сьогоднішній показ балету "Дюймовочка", – йдеться в повідомленні театру в соціальних мережах.

Там зазначили, що усі придбані квитки залишаються дійсними, а виставу буде перенесено на іншу дату.

Як повідомлялося, станом на 9 годину неділі відомо про 2 загиблих, понад 40 постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки ворога зафіксовано у Києв. Руйнування зафіксовані на понад 40 локаціях.