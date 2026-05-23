Інтерфакс-Україна
Культура
19:21 23.05.2026

У Сербії на фестивалі документального кіно покажуть понад 100 фільмів, зокрема стрічки про Україну

2 хв читати
У Сербії на фестивалі документального кіно покажуть понад 100 фільмів, зокрема стрічки про Україну
Фото: Pexels

У столиці Сербії Белграді проходить 19-й Міжнародний фестиваль документального кіно Beldocs — один із найбільших фестивалів документального кіно Європи та Балкан. У програмі цьогорічного форуму представлено понад 100 документальних фільмів, короткометражних робіт, VR-проєктів та інтерактивних форматів у 15 програмних секціях, повідомляє телеграм-канал "Сербський економіст".

"Особливе місце в програмі цьогорічного Beldocs посідають фільми з України та стрічки, присвячені війні, еміграції, ідентичності та історичній пам’яті", - йдеться у повідомленні.

Фестиваль цього року відкрила стрічка Yugo Goes To America — ностальгічний документальний road movie про дружбу та культовий югославський автомобіль Yugo.

Серед українських робіт у програмі — фільм "Останній Прометей Донбасу" українського режисера Антона Штуки. Стрічка розповідає про місто Курахове та працівників електростанції, які після початку повномасштабної війни продовжують підтримувати її роботу під постійною загрозою обстрілів. Сербська прем’єра картини відбудеться 23 травня у Культурному центрі Белграда, після показу запланована зустріч із режисером.

Також українська тема представлена фільмом Militantropos режисерів Єлизавети Сміт, Аліни Горлової та Симона Мозгового. За описом фестивалю, стрічка досліджує стан людини в умовах війни та показує, як війна змінює повсякденне життя. Сербський показ запланований на 25 травня.

У міжнародній конкурсній програмі також представлені фільми Imago французького режисера Дені Умара Піцаєва та «Пісня без дому» режисера Раті Цителадзе — спільне виробництво Грузії та США.

Крім того, у програму включено документальний фільм "Армія пекла" режисера Річарда Роулі про діяльність ПВК «Вагнер», Євгена Пригожина та міжнародну мережу структур, пов’язаних із найманськими операціями.

Фестиваль Beldocs проводиться у Белграді з 2008 року та за цей час став однією з головних платформ документального кіно в Сербії та на Західних Балканах. У 2026 році програма включає понад 100 фільмів і проєктів із понад 20 країн світу.

Теги: #сербія #фестиваль #фільми

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:17 22.05.2026
Україна і Сербія відновлюють переговори про вільну торгівлю та посилюють ділове співробітництво

Україна і Сербія відновлюють переговори про вільну торгівлю та посилюють ділове співробітництво

14:40 22.05.2026
Фестиваль Миколайчук OPEN оголосив міжнародний повнометражний конкурс

Фестиваль Миколайчук OPEN оголосив міжнародний повнометражний конкурс

09:45 22.05.2026
Україна та Сербія домовились про співпрацю у сфері європейської інтеграції

Україна та Сербія домовились про співпрацю у сфері європейської інтеграції

23:15 21.05.2026
Фестиваль малих виноробів "Винохід" проходитиме у Києві 23 та 24 травня

Фестиваль малих виноробів "Винохід" проходитиме у Києві 23 та 24 травня

15:31 21.05.2026
Україна та Сербія домовились відновити роботу з укладення угоди про вільну торгівлю

Україна та Сербія домовились відновити роботу з укладення угоди про вільну торгівлю

19:59 20.05.2026
Зеленський відвідає Сербію в інші дати – радник президента

Зеленський відвідає Сербію в інші дати – радник президента

18:52 20.05.2026
Зеленський обговорив з президентом Сербії двосторонні відносини та перемовини про зону вільної торгівлі

Зеленський обговорив з президентом Сербії двосторонні відносини та перемовини про зону вільної торгівлі

15:05 20.05.2026
Президент ТПП Сербії Марко Чадеж: Україна може використати Сербію як хаб для виходу на ринки Балкан, ЄС, Азії та Африки

Президент ТПП Сербії Марко Чадеж: Україна може використати Сербію як хаб для виходу на ринки Балкан, ЄС, Азії та Африки

09:46 20.05.2026
Кількість українських підприємців у Сербії за час війни зросла в 2,7 раза – президент ТПП Сербії

Кількість українських підприємців у Сербії за час війни зросла в 2,7 раза – президент ТПП Сербії

09:21 20.05.2026
Сербія очікує підтвердження участі України в Expo 2027 у Белграді – президент ТПП

Сербія очікує підтвердження участі України в Expo 2027 у Белграді – президент ТПП

ВАЖЛИВЕ

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

Leléka завершила виступ у другому півфіналі "Євробачення-2026" без слів, але показала жест тризуба

ОСТАННЄ

Музей війни проведе міжнародну конференцію про переосмислення Другої світової війни

Сергій Жадан став почесним доктором Вроцлавського університету

Бережна: до експертів "Тисячовесни" додалися Горова, Братищенко, Кукрі, Сасковець, Швед і Дзундза

Голова УІНП Алфьоров: необхідно говорити про перепоховання в Україні Петлюри і Скоропадського

Україна представить національний стенд на одному з найбільших книжкових ярмарків Польщі

У Музеї війни відбудеться дискусія про безбар’єрність у культурному просторі

У Кременчуці запроваджено мораторій на публічне використання російськомовного культпродукту

У Київській картинній галереї презентують проєкт "Новий мілітарний пейзаж" від учасників "Культурних сил"

Домовини голови ОУН Мельника та його дружини виставлено для загального вшанування у Патріаршому соборі УГКЦ у Києві

Від Ізраїлю до Китаю: посли іноземних держав в Україні розповіли, що для них означає вишиванка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА