20:31 22.05.2026

Музей війни проведе міжнародну конференцію про переосмислення Другої світової війни

Національний музей історії України у Другій світовій війні за фінансування Фонд "Пам’ять, відповідальність і майбутнє" 27–28 травня проведе міжнародну конференцію "Музейні практики й трансформації у висвітленні Другої світової війни", повідомляє агенції пресслужба музею.

"Конференція стане платформою для фахової дискусії про сучасні підходи до переосмислення Другої світової війни, меморіалізації новітніх конфліктів та ролі музеїв у збереженні історичної пам’яті в умовах глобальної нестабільності", - зазначають організатори.

У заході візьмуть участь науковці, музейники та представники 43 інституцій із 15 країн світу. Серед учасників - Імперський воєнний музей, Державний музей Аушвіц-Біркенау, Меморіал Терезін, Університет Маямі, Університет Вікторії та мережа європейських музейних організацій NEMO - Network of European Museum Organisations.

У центрі обговорення будуть питання трансформації музейних практик у посткомуністичних країнах, виклики роботи з історичною пам’яттю в умовах сучасних війн та протидія використанню історії як інструменту політичного й ідеологічного впливу. Окремий блок конференції буде присвячений українському досвіду. Учасники обговорять формування нової культури пам’яті в умовах повномасштабної російської агресії та практики музеєфікації війни в реальному часі.

Відкриття конференції заплановане на 27 травня о 09:30. Робочими мовами заходу стануть українська та англійська із синхронним перекладом. Для широкої аудиторії передбачено онлайн-трансляцію на ресурсах музею.

Як повідомлялось, 26 травня у Національному музеї історії України у Другій світовій війні відбудеться публічна дискусія "Безбар’єрність у культурному просторі: від доступності до включення" у межах Національного тижня безбар’єрності.

