Сергій Жадан став почесним доктором Вроцлавського університету

Український письменник, поет і військовослужбовець Сергій Жадан отримав звання Doctor Honoris Causa Вроцлавського університету. Урочиста церемонія відбулася 22 травня у межах конференції "Майбутнє вже тут. Польща - Україна - Європа", повідомляє Радіо Хартія.

"Це значний жест солідарності між академічною спільнотою Вроцлавського університету та Україною, її боротьбою за свободу, ідентичність та культуру", — йдеться у повідомленні університету, яке цитує Радіо Хартія.

Як зазначається, рішення про присвоєння звання ухвалив сенат університету, відзначивши внесок Жадана у сучасну культуру та його творчість як свідчення епохи й інструмент опору насильству.

Під час вручення відзнаки Жадан також виголосив промову під назвою "Можливість щастя, заперечення смерті".

Про рішення надати Жадану звання почесного доктора Вроцлавського університету стало відомо раніше цього року. Університет пояснив його підтримкою України та визнанням творчості письменника як важливого свідчення війни й сучасного українського досвіду.