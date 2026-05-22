Інтерфакс-Україна
Культура
20:22 22.05.2026

Сергій Жадан став почесним доктором Вроцлавського університету

1 хв читати
Сергій Жадан став почесним доктором Вроцлавського університету
Фото: Володимир Шейко

Український письменник, поет і військовослужбовець Сергій Жадан отримав звання Doctor Honoris Causa Вроцлавського університету. Урочиста церемонія відбулася 22 травня у межах конференції "Майбутнє вже тут. Польща - Україна - Європа", повідомляє Радіо Хартія.  

"Це значний жест солідарності між академічною спільнотою Вроцлавського університету та Україною, її боротьбою за свободу, ідентичність та культуру", — йдеться у повідомленні університету, яке цитує Радіо Хартія.  

Як зазначається, рішення про присвоєння звання ухвалив сенат університету, відзначивши внесок Жадана у сучасну культуру та його творчість як свідчення епохи й інструмент опору насильству.  

Під час вручення відзнаки Жадан також виголосив промову під назвою "Можливість щастя, заперечення смерті".

Про рішення надати Жадану звання почесного доктора Вроцлавського університету стало відомо раніше цього року. Університет пояснив його підтримкою України та визнанням творчості письменника як важливого свідчення війни й сучасного українського досвіду.  

Теги: #жадан #звання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:17 14.04.2026
Школи України разом із Сергієм Жаданом та Андрієм Кокотюхою запустили благодійний флешмоб для дітей військових "Хартії"

Школи України разом із Сергієм Жаданом та Андрієм Кокотюхою запустили благодійний флешмоб для дітей військових "Хартії"

10:26 30.03.2026
Мінкультури не розглядає скасування системи присвоєння звань "Народний артист" і "Заслужений артист"

Мінкультури не розглядає скасування системи присвоєння звань "Народний артист" і "Заслужений артист"

15:05 27.02.2026
Жадан отримає звання почесного доктора Вроцлавського університету

Жадан отримає звання почесного доктора Вроцлавського університету

18:15 25.02.2026
Зеленський присвоїв звання бригадного генерала командиру 1 корпусу НГУ "Азов" Денису Прокопенку

Зеленський присвоїв звання бригадного генерала командиру 1 корпусу НГУ "Азов" Денису Прокопенку

19:09 04.02.2026
У Києві відбудеться поетичний вечір Сергія Жадана

У Києві відбудеться поетичний вечір Сергія Жадана

16:15 26.01.2026
Раді пропонують звернутися до президента щодо присвоєння звання Герой України члену правління "Укренерго" Брехту (посмертно)

Раді пропонують звернутися до президента щодо присвоєння звання Герой України члену правління "Укренерго" Брехту (посмертно)

12:22 13.12.2025
Атестаційна колегія Міносвіти позбавила наукового ступеню ще одну особу через плагіат

Атестаційна колегія Міносвіти позбавила наукового ступеню ще одну особу через плагіат

14:52 11.11.2025
Мінспорту позбавило самбіста Риндовського спортивних звань

Мінспорту позбавило самбіста Риндовського спортивних звань

12:47 03.11.2025
Раді пропонують адаптувати звання служби цивільного захисту до стандартів НАТО

Раді пропонують адаптувати звання служби цивільного захисту до стандартів НАТО

15:34 10.10.2025
Глава МЗС Польщі Сікорський отримав звання почесного доктора Львівського університету ім. І.Франка

Глава МЗС Польщі Сікорський отримав звання почесного доктора Львівського університету ім. І.Франка

ВАЖЛИВЕ

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

Leléka завершила виступ у другому півфіналі "Євробачення-2026" без слів, але показала жест тризуба

ОСТАННЄ

Бережна: до експертів "Тисячовесни" додалися Горова, Братищенко, Кукрі, Сасковець, Швед і Дзундза

Голова УІНП Алфьоров: необхідно говорити про перепоховання в Україні Петлюри і Скоропадського

Фестиваль Миколайчук OPEN оголосив міжнародний повнометражний конкурс

Україна представить національний стенд на одному з найбільших книжкових ярмарків Польщі

У Музеї війни відбудеться дискусія про безбар’єрність у культурному просторі

У Кременчуці запроваджено мораторій на публічне використання російськомовного культпродукту

У Київській картинній галереї презентують проєкт "Новий мілітарний пейзаж" від учасників "Культурних сил"

Домовини голови ОУН Мельника та його дружини виставлено для загального вшанування у Патріаршому соборі УГКЦ у Києві

Від Ізраїлю до Китаю: посли іноземних держав в Україні розповіли, що для них означає вишиванка

Вишиванка для 49% українців є символом ідентичності – дослідження

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА