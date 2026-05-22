Бережна: до експертів "Тисячовесни" додалися Горова, Братищенко, Кукрі, Сасковець, Швед і Дзундза

Серед експертів програми підтримки культурного продукту "Тисячовесна" будуть засновниця та СЕО музичного лейбла pomitni Ірина Горова, режисер анімаційного кіно Степан Коваль, продюсерка Олександра Братищенко, музичний продюсер Антон Кукрі, директор "TAVR Records" Валерій Сасковець, програмний директор Atlas Festival Владислав Яремчук, генеральний директор Національної філармонії України Михайло Швед, музикознавиця Наталія Мендюк, оперно-симфонічний диригент Роман Дзундза, співзасновник театру "Нафта" Артем Вусик, повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Якість експертного відбору сьогодні напряму впливає на те, які українські проєкти отримають можливість для розвитку та фінансування. Тому для нас принципово важливо залучати до оцінювання сильних незалежних експертів із різним досвідом у культурній сфері", – написала Бережна в мережі Facebook.

Раніше віцепрем’єрка повідомляла, що серед експертів проєкту будуть: режисер Мстислав Чернов, кінопродюсер Володимир Яценко, хореографка Олена Коляденко, журналістка Юлія Тимошенко, продюсер Володимир Завадюк, директорка Національного центру "Український дім" Ольга Вієру, голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров, кінорежисер Антоніо Лукіч, режисер Алан Бадоєв, анімаційний режисер Олександра Рубан, музикант Павло Гудімов, театральні режисери Іван Уривський і Владислав Троїцький, директорка міжнародного фестивалю актуальної анімації та медіамистецтва LINOLEUM Анастасія Верлінська, продюсер і засновник проєкту "Реальна історія" Акім Галімов, продюсер Олексій Гладушевський, арт-директор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф, режисер і продюсер Євген Лавренчук, музикознавиця Люба Морозова, генеральний продюсер франко-українського фестивалю молодого кіно "МІСТ" Сергій Міранков, режисер Дмитро Андріянов, Марина Ер Горбач, кінопродюсер Максим Сердюк, анімаційний режисер Сергій Кушнеров, скрипалька Богдана Півненко, театральна режисерка Тамара Трунова, фотограф Саша Маслов, відеоблогер Віталій Гордієнко, кінопродюсер Максим Асадчий, продюсер Віталій Дроздов, відеоблогер Володимир Кохан, кінознавиця Альона Пензій, кінопродюсерка Наталія Лібет, режисер Павло Остріков, музикант і продюсер Євген Філатов, співзасновник незалежного музичного порталу та премії MUZVAR Олексій Донцов, музикознавиця Ольга Лозинська, арт-дилер Ігор Абрамович, арт-менеджерки Анна Єфімова і Вікторія Бавикіна, скульпторка Жанна Кадирова, художниця Катерина Шиман, голова Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки, екс-голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович, мистецтвознавиці Ольга Балашова і Ксенія Малих, співзасновник і директор Київського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів (KISFF) Кирило Марікуца, продюсер і засновник студії "Київфільм" Євген Таллер, кінорежисерка і сценаристка Катя Царик, режисерка анімаційного кіно Анастасія Алілеєва, виконавча директорка Української анімаційної асоціації Олена Голубєва, продюсерка Надія Зайончковська, журналістка і кінокритикиня Катерина Сліпченко, режисерка Анастасія Буковська, кінокритик Олексій Першко, продюсерка Наталія Панченко, сценарист Ярослав Войцешек, головна хормейстерка Національного академічного драматичного театру ім. Франка Сусанна Карпенко, культурний менеджер Сергій Дорофєєв, кінорежисер Тарас Томенко, режисер Євген Тунік, керівник медіасервісу SWEET.TV Олександр Резунов, кінорежисерка Жанна Озірна, актриса та режисерка озвучення та дубляжу Анастасія Павленко, режисер і сценарист, Владислав Робський, кінооператор Ярослав Пілунський, кінопродюсер Олександр Максимчук, кінокритикиня Наталія Серебрякова, кінорежисер Дмитро Сухолиткий-Собчук, кінокритик Юрій Самусенко, кінорежисер Сергій Буковський і директор кінофестивалю SUNNY BUNNY Богдан Жук.

Для організації і проведення конкурсів будуть створені конкурсні комісії за сімома напрямками.

Зокрема, Міністерством культури – комісія з відбору аудіовізуальних шоу та відеороликів для соціальних мереж; Державним агентством з питань кіно – з відбору аудіовізуальних проектів (ігрові фільми та серіали), з відбору аудіовізуальних проектів (неігрові (документальні) фільми та серіали), з відбору аудіовізуальних проектів (фільми для дитячої аудиторії та анімація); Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти – з відбору проектів у сфері сучасної музики, з відбору проектів у сфері перформативного мистецтва, з відбору проектів у сфері візуального мистецтва.

Кожну заявку оцінюватимуть 5 експертів за чіткою системою з 10 критеріїв, серед яких: відповідність тематиці програми, обґрунтованість кошторису, професійність команди, потенціал дистрибуції, художня та змістовна цінність, оригінальність та інноваційність, соціальна значущість і вплив, дотримання принципів інклюзії та рівності, реалістичність реалізації та досвід команди у подібних проєктах.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна").

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік.