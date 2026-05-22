Інтерфакс-Україна
Культура
14:40 22.05.2026

Фестиваль Миколайчук OPEN оголосив міжнародний повнометражний конкурс

2 хв читати
Фестиваль Миколайчук OPEN оголосив міжнародний повнометражний конкурс
Фото: фейсбук ДержКіно

П’ятий фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN оголосив програму міжнародного повнометражного конкурсу. Цьогоріч до неї увійшли вісім стрічок із України, Великої Британії, Південної Кореї, Мексики, Китаю, Бразилії, Румунії та Кіпру, повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

"Щороку ми дивимося сотні фільмів, щоб обрати лише декілька стрічок, які змагатимуться за глядацьку увагу та серця журі на Миколайчук OPEN. Цьогоріч у добірку потрапили фільми з восьми різних країн, які охоплюють величезну палітру тем та історій - від спортивно-музичної авантюри до сімейних драм різного ступеню накалу", — прокоментував програмний директор фестивалю Алекс Малишенко.

Фестиваль відбудеться з 13 до 20 червня у Чернівці. Переможця міжнародного конкурсу визначать за результатами глядацького голосування. Фільм-лауреат отримає грошову винагороду у розмірі $1500 та головну нагороду фестивалю — статуетку "Залізний Миколайчук". Окремо конкурсні роботи оцінюватиме міжнародне професійне журі

До міжнародного повнометражного конкурсу увійшли стрічки: Queen at Sea (Велика Британія, режисер Ланс Гаммер), Наш дім у вогні (Україна, режисерка Олеся Білецька), People and Meat (режисер Ян Джонхьон), Rock, Weed and Wheels (режисер Х. М. Кравіото), Heart of Darkness (режисер Рожеріу Нунес), Now I met her (режисерка Лусі Сяо), 3 Days in September (режисер Тудор Джурджу) та Hold Onto Me (режисерка Мирсіні Арістіду).

Фестиваль оголосив спеціальний показ переможця Берлінський міжнародний кінофестиваль 2026 - фільму Жовті листи режисера Ількер Чатак. Також у межах національного короткометражного конкурсу покажуть 18 українських фільмів, а до дня народження Іван Миколайчук відбудеться спеціальний показ стрічки Вавилон ХХ за участю музи фестивалю Таїсія Литвиненко.

Теги: #фестиваль #чернівці #держкіно #миколайчук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:15 21.05.2026
Фестиваль малих виноробів "Винохід" проходитиме у Києві 23 та 24 травня

Фестиваль малих виноробів "Винохід" проходитиме у Києві 23 та 24 травня

15:40 20.05.2026
У Каннах обговорили майбутнє українського кіно та співпрацю з глобальними студіями

У Каннах обговорили майбутнє українського кіно та співпрацю з глобальними студіями

12:25 19.05.2026
Український фільм "Сліди" отримав дві нагороди на одному з найбільших фестивалів документального кіно Європи

Український фільм "Сліди" отримав дві нагороди на одному з найбільших фестивалів документального кіно Європи

20:32 18.05.2026
У Чернівцях презентували книгу про історію Всесвітнього дня вишиванки

У Чернівцях презентували книгу про історію Всесвітнього дня вишиванки

19:03 18.05.2026
Україна та Литва підписали меморандум про співпрацю у сфері кіно на Каннському кінофестивалі

Україна та Литва підписали меморандум про співпрацю у сфері кіно на Каннському кінофестивалі

18:00 18.05.2026
Розроблено рекомендації щодо оцінювання проєктів та процедури жеребкування по "Тисячовесні" – Мінкультури

Розроблено рекомендації щодо оцінювання проєктів та процедури жеребкування по "Тисячовесні" – Мінкультури

11:51 18.05.2026
Держкіно та Tallinn Black Nights Film Festival обговорили просування українського кіно на міжнародних фестивалях

Держкіно та Tallinn Black Nights Film Festival обговорили просування українського кіно на міжнародних фестивалях

17:49 15.05.2026
Україна відкрила національний павільйон на 79-му Каннському кінофестивалі

Україна відкрила національний павільйон на 79-му Каннському кінофестивалі

22:21 14.05.2026
Держкіно та Eurimages у Каннах обговорили підтримку українського кіно та нові міжнародні копродукції

Держкіно та Eurimages у Каннах обговорили підтримку українського кіно та нові міжнародні копродукції

13:32 13.05.2026
У Києві 17 травня вперше відбудеться етнофестиваль "Віднайдені"

У Києві 17 травня вперше відбудеться етнофестиваль "Віднайдені"

ВАЖЛИВЕ

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

Leléka завершила виступ у другому півфіналі "Євробачення-2026" без слів, але показала жест тризуба

ОСТАННЄ

Україна представить національний стенд на одному з найбільших книжкових ярмарків Польщі

У Музеї війни відбудеться дискусія про безбар’єрність у культурному просторі

У Кременчуці запроваджено мораторій на публічне використання російськомовного культпродукту

У Київській картинній галереї презентують проєкт "Новий мілітарний пейзаж" від учасників "Культурних сил"

Домовини голови ОУН Мельника та його дружини виставлено для загального вшанування у Патріаршому соборі УГКЦ у Києві

Від Ізраїлю до Китаю: посли іноземних держав в Україні розповіли, що для них означає вишиванка

Вишиванка для 49% українців є символом ідентичності – дослідження

В Києві відбувся Всеукраїнський форум нацменшин та корінних народів

Українські міністри розповіли про свої перші вишиванки

Музеї України до Дня вишиванки показали сорочки Шевченка, Лесі Українки та Чорновола - Міністерство культури

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА