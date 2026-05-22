Фестиваль Миколайчук OPEN оголосив міжнародний повнометражний конкурс

П’ятий фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN оголосив програму міжнародного повнометражного конкурсу. Цьогоріч до неї увійшли вісім стрічок із України, Великої Британії, Південної Кореї, Мексики, Китаю, Бразилії, Румунії та Кіпру, повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

"Щороку ми дивимося сотні фільмів, щоб обрати лише декілька стрічок, які змагатимуться за глядацьку увагу та серця журі на Миколайчук OPEN. Цьогоріч у добірку потрапили фільми з восьми різних країн, які охоплюють величезну палітру тем та історій - від спортивно-музичної авантюри до сімейних драм різного ступеню накалу", — прокоментував програмний директор фестивалю Алекс Малишенко.

Фестиваль відбудеться з 13 до 20 червня у Чернівці. Переможця міжнародного конкурсу визначать за результатами глядацького голосування. Фільм-лауреат отримає грошову винагороду у розмірі $1500 та головну нагороду фестивалю — статуетку "Залізний Миколайчук". Окремо конкурсні роботи оцінюватиме міжнародне професійне журі

До міжнародного повнометражного конкурсу увійшли стрічки: Queen at Sea (Велика Британія, режисер Ланс Гаммер), Наш дім у вогні (Україна, режисерка Олеся Білецька), People and Meat (режисер Ян Джонхьон), Rock, Weed and Wheels (режисер Х. М. Кравіото), Heart of Darkness (режисер Рожеріу Нунес), Now I met her (режисерка Лусі Сяо), 3 Days in September (режисер Тудор Джурджу) та Hold Onto Me (режисерка Мирсіні Арістіду).

Фестиваль оголосив спеціальний показ переможця Берлінський міжнародний кінофестиваль 2026 - фільму Жовті листи режисера Ількер Чатак. Також у межах національного короткометражного конкурсу покажуть 18 українських фільмів, а до дня народження Іван Миколайчук відбудеться спеціальний показ стрічки Вавилон ХХ за участю музи фестивалю Таїсія Литвиненко.