Інтерфакс-Україна
Культура
14:35 22.05.2026

Україна представить національний стенд на одному з найбільших книжкових ярмарків Польщі

1 хв читати
Україна представить національний стенд на одному з найбільших книжкових ярмарків Польщі
Фото: ubi.org.ua

Україна візьме участь у Міжнародному книжковому ярмарку у Варшаві, який відбудеться 28–31 травня 2026 року в Польщі. Національний стенд об’єднає українські видавництва, літературну програму та професійні дискусії, спрямовані на розширення міжнародної присутності української книги, повідомляє Український інститут книги.

"Участь України у міжнародних книжкових подіях - це можливість не лише представити українське книговидання світові, а й посилити присутність українських голосів у глобальному культурному просторі", - зазначає Український інститут книги.  

У межах української програми заплановано шість подій — професійну дискусію Translate Ukraine, присвячену міжнародним перекладам, а також п’ять зустрічей із письменниками. Серед учасників літературної програми - Макс Кідрук, Ія Ківа, Ірина Грабовська, Ірина Мулярчук, Тетяна Колісниченко, Радек Рак та Мацей Станік.  

На українському стенді будуть представлені книжки 16 українських видавництв та літературної агенції, серед яких - Видавництво Старого Лева, ARTBOOKS, Видавництво Фоліо, VIVAT, РОДОВІД та інші учасники українського книжкового ринку.  

Місцем проведення ярмарку стане PGE Narodowy, а український національний стенд працюватиме під номером 2D18. Організатори зазначають, що нова локація має покращену доступність та розширені можливості для професійної взаємодії учасників.  

У 2026 році Україна вже представила національні стенди на низці міжнародних книжкових подій, зокрема на Лондонський книжковий ярмарок 2026, Лейпцизький книжковий ярмарок 2026 та Болонський ярмарок дитячої книги 2026.  

Теги: #польша #книги

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:48 21.05.2026
Трамп заявив, що США перекинуть до Польщі близько 5 тис. військових

Трамп заявив, що США перекинуть до Польщі близько 5 тис. військових

23:46 21.05.2026
Трамп заявив, що США перекинуть до Польщі близько 5 тис. військових

Трамп заявив, що США перекинуть до Польщі близько 5 тис. військових

11:35 13.05.2026
Піратські видання становлять майже третину книжкового ринку в Україні – Видавнича асоціація

Піратські видання становлять майже третину книжкового ринку в Україні – Видавнича асоціація

12:04 07.05.2026
Найбільші книжкові видавництва США судяться з Meta через AI та авторські права

Найбільші книжкові видавництва США судяться з Meta через AI та авторські права

16:39 05.05.2026
У книжковій галузі обговорюють необхідність централізованої закупівлі книг для військових

У книжковій галузі обговорюють необхідність централізованої закупівлі книг для військових

16:26 05.05.2026
Кількість назв на книжковому ринку зростає, а наклад зменшується – дослідження УІК

Кількість назв на книжковому ринку зростає, а наклад зменшується – дослідження УІК

12:39 02.05.2026
Видавнича асоціація розпочала публікацію даних про продажі книжок мережевими книгарнями

Видавнича асоціація розпочала публікацію даних про продажі книжок мережевими книгарнями

ВАЖЛИВЕ

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

Leléka завершила виступ у другому півфіналі "Євробачення-2026" без слів, але показала жест тризуба

ОСТАННЄ

Фестиваль Миколайчук OPEN оголосив міжнародний повнометражний конкурс

У Музеї війни відбудеться дискусія про безбар’єрність у культурному просторі

У Кременчуці запроваджено мораторій на публічне використання російськомовного культпродукту

У Київській картинній галереї презентують проєкт "Новий мілітарний пейзаж" від учасників "Культурних сил"

Домовини голови ОУН Мельника та його дружини виставлено для загального вшанування у Патріаршому соборі УГКЦ у Києві

Від Ізраїлю до Китаю: посли іноземних держав в Україні розповіли, що для них означає вишиванка

Вишиванка для 49% українців є символом ідентичності – дослідження

В Києві відбувся Всеукраїнський форум нацменшин та корінних народів

Українські міністри розповіли про свої перші вишиванки

Музеї України до Дня вишиванки показали сорочки Шевченка, Лесі Українки та Чорновола - Міністерство культури

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА