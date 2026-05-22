Україна представить національний стенд на одному з найбільших книжкових ярмарків Польщі

Фото: ubi.org.ua

Україна візьме участь у Міжнародному книжковому ярмарку у Варшаві, який відбудеться 28–31 травня 2026 року в Польщі. Національний стенд об’єднає українські видавництва, літературну програму та професійні дискусії, спрямовані на розширення міжнародної присутності української книги, повідомляє Український інститут книги.

"Участь України у міжнародних книжкових подіях - це можливість не лише представити українське книговидання світові, а й посилити присутність українських голосів у глобальному культурному просторі", - зазначає Український інститут книги.

У межах української програми заплановано шість подій — професійну дискусію Translate Ukraine, присвячену міжнародним перекладам, а також п’ять зустрічей із письменниками. Серед учасників літературної програми - Макс Кідрук, Ія Ківа, Ірина Грабовська, Ірина Мулярчук, Тетяна Колісниченко, Радек Рак та Мацей Станік.

На українському стенді будуть представлені книжки 16 українських видавництв та літературної агенції, серед яких - Видавництво Старого Лева, ARTBOOKS, Видавництво Фоліо, VIVAT, РОДОВІД та інші учасники українського книжкового ринку.

Місцем проведення ярмарку стане PGE Narodowy, а український національний стенд працюватиме під номером 2D18. Організатори зазначають, що нова локація має покращену доступність та розширені можливості для професійної взаємодії учасників.

У 2026 році Україна вже представила національні стенди на низці міжнародних книжкових подій, зокрема на Лондонський книжковий ярмарок 2026, Лейпцизький книжковий ярмарок 2026 та Болонський ярмарок дитячої книги 2026.