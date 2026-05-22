14:21 22.05.2026

У Музеї війни відбудеться дискусія про безбар’єрність у культурному просторі

26 травня у Національному музеї історії України у Другій світовій війні відбудеться публічна дискусія "Безбар’єрність у культурному просторі: від доступності до включення" у межах Національного тижня безбар’єрності, повідомляє агенції пресслужба музею.

"Безбар’єрність сьогодні — це не лише питання фізичного доступу до простору, а й створення умов, за яких кожна людина може повноцінно брати участь у культурному житті незалежно від своїх потреб та обставин", — така ідея стане центральною темою дискусії.

Захід стане частиною всеукраїнської кампанії соціальних змін "Безбар’єрність – це коли можеш", яка реалізується в межах ініціативи першої леді України Олена Зеленська "Без бар’єрів" за підтримки Міністерство культури та стратегічних комунікацій України та партнерських організацій.

Учасники обговорять практичні підходи до формування безбар’єрного культурного середовища — від архітектурної доступності до комунікаційних, мовних і сервісних рішень, що забезпечують включеність відвідувачів культурних інституцій.

Програма заходу передбачає відкриття виставки плакатів, присвячених безбар’єрній мові, а також дві панельні дискусії за участі представників Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, Національна філармонія України, Національний музей історії України, Європейська Бізнес Асоціація, амбасадорів безбар’єрності та експертів Музею війни.

Серед спікерів — заступниця міністра культури з питань цифрового розвитку Анастасія Бондар, начальниця відділу політики безбар’єрності, гендерної рівності та ментального здоров’я міністерства Леся Хемраєва, менеджерка напряму безбар’єрності Європейської бізнес-асоціації Альона Лебедка, генеральний директор Національної філармонії України Михайло Швед, генеральна директорка Національного музею історії України Олена Земляна та амбасадор безбар’єрності від Міністерства культури України Юрій Іваськевич. Модеруватиме дискусію керівниця сектору культурної реабілітації та безбар’єрності Музею війни Ірина Ужакова.

Партнерами проєкту виступили ЮНІСЕФ, Міністерство культури України, радниця-уповноважена Президента України з питань безбар’єрності та ГО "Безбар’єрність". Проєкт реалізується за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини через KfW та уряду Велика Британія.

 Національний тиждень безбар’єрності покликаний привернути увагу до створення інклюзивного середовища в різних сферах суспільного життя, зокрема у культурі, освіті, сервісах та міському просторі.

