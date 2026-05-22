Інтерфакс-Україна
Культура
12:28 22.05.2026

У Кременчуці запроваджено мораторій на публічне використання російськомовного культпродукту

2 хв читати
У Кременчуці запроваджено мораторій на публічне використання російськомовного культпродукту

Кременчуцька міська рада ухвалила рішення щодо встановлення мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту, повідомляє Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови.

"Мораторієм забороняється публічно виконувати, демонструвати, сповіщати російськомовний культурний продукт у громадських місцях, закладах культури, торгівлі, побуту, громадського харчування тощо", – йдеться в повідомленні мовного омбудсмена.

Зазначається, що рішення ухвалене з метою захисту українського інформаційного простору від гібридного впливу держави-агресора, а також для подолання наслідків багаторічної русифікації.

Зокрема, мораторієм передбачена заборона використання у публічному просторі Кременчуцької міської територіальної громади культурних благ і культурних цінностей, що створені за допомогою російської мови, а саме: товарів і послуг, що виробляються в процесі провадження діяльності у сфері культури для задоволення культурних потреб громадян: книги, художні  альбоми, аудіовізуальні твори та аудіопродукція (музичні звукозаписи), твори та документи на новітніх носіях інформації, вироби художніх промислів, театральні і циркові вистави, концерти, культурноосвітні послуги.

Також мова йде про: об’єктів матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.

Як повідомлялося, в грудні 2025 року Білоцерківська міська рада Київської області ухвалила рішення про запровадження мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території громади. 

25 березня Білгород-Дністровська міська рада першою в Одеській області запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. 

На початку квітня 5 громад Миколаївської області ввели мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.

Теги: #мораторій #російськомовний_контент #кременчук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:01 07.05.2026
США домагаються 20-річного мораторію на збагачення урану в Ірані – ЗМІ

США домагаються 20-річного мораторію на збагачення урану в Ірані – ЗМІ

14:35 24.03.2026
Мовний омбудсмен про обмеження російськомовного дитячого контенту на YouTube: Робота в цьому напрямку триває

Мовний омбудсмен про обмеження російськомовного дитячого контенту на YouTube: Робота в цьому напрямку триває

09:35 08.11.2025
У Кременчуці запровадили графік подачі води

У Кременчуці запровадили графік подачі води

17:03 07.11.2025
Дніпро запровадив мораторій на російськомовний контент

Дніпро запровадив мораторій на російськомовний контент

18:18 30.10.2025
У Кременчуці двоє військовослужбовців ТЦК та СП отримали вогнепальні поранення

У Кременчуці двоє військовослужбовців ТЦК та СП отримали вогнепальні поранення

20:31 29.07.2025
Свириденко: Очікуємо, що мораторій на перевірки бізнесу працюватиме бездоганно

Свириденко: Очікуємо, що мораторій на перевірки бізнесу працюватиме бездоганно

12:46 27.07.2025
Свириденко: Бізнес очікує від уряду кроки з дерегуляції, тому починаємо аудит усіх держвидатків

Свириденко: Бізнес очікує від уряду кроки з дерегуляції, тому починаємо аудит усіх держвидатків

00:31 22.07.2025
Зеленський указом увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу контролюючими органами

Зеленський указом увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу контролюючими органами

20:25 21.07.2025
РНБО запроваджує мораторій на перевірки бізнесу й втручання держструктур у підприємницьку діяльність – Зеленський

РНБО запроваджує мораторій на перевірки бізнесу й втручання держструктур у підприємницьку діяльність – Зеленський

18:20 17.07.2025
Свириденко: Готуємо найближчим часом запровадження повноцінного мораторію на перевірки бізнесу

Свириденко: Готуємо найближчим часом запровадження повноцінного мораторію на перевірки бізнесу

ВАЖЛИВЕ

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

Leléka завершила виступ у другому півфіналі "Євробачення-2026" без слів, але показала жест тризуба

ОСТАННЄ

У Київській картинній галереї презентують проєкт "Новий мілітарний пейзаж" від учасників "Культурних сил"

Домовини голови ОУН Мельника та його дружини виставлено для загального вшанування у Патріаршому соборі УГКЦ у Києві

Від Ізраїлю до Китаю: посли іноземних держав в Україні розповіли, що для них означає вишиванка

Вишиванка для 49% українців є символом ідентичності – дослідження

В Києві відбувся Всеукраїнський форум нацменшин та корінних народів

Українські міністри розповіли про свої перші вишиванки

Музеї України до Дня вишиванки показали сорочки Шевченка, Лесі Українки та Чорновола - Міністерство культури

До переліку номінацій Шевченківської премії додадуть архітектуру — Зеленський

Ющенко анонсував публічну розмову про Трипілля, історичну пам’ять та нову книгу Олександра Зінченка

Вишиванка без кордонів: міжнародні партнери та українські дипломати - про символ української ідентичності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА