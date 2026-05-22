У Кременчуці запроваджено мораторій на публічне використання російськомовного культпродукту

Кременчуцька міська рада ухвалила рішення щодо встановлення мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту, повідомляє Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови.

"Мораторієм забороняється публічно виконувати, демонструвати, сповіщати російськомовний культурний продукт у громадських місцях, закладах культури, торгівлі, побуту, громадського харчування тощо", – йдеться в повідомленні мовного омбудсмена.

Зазначається, що рішення ухвалене з метою захисту українського інформаційного простору від гібридного впливу держави-агресора, а також для подолання наслідків багаторічної русифікації.

Зокрема, мораторієм передбачена заборона використання у публічному просторі Кременчуцької міської територіальної громади культурних благ і культурних цінностей, що створені за допомогою російської мови, а саме: товарів і послуг, що виробляються в процесі провадження діяльності у сфері культури для задоволення культурних потреб громадян: книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори та аудіопродукція (музичні звукозаписи), твори та документи на новітніх носіях інформації, вироби художніх промислів, театральні і циркові вистави, концерти, культурноосвітні послуги.

Також мова йде про: об’єктів матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.

Як повідомлялося, в грудні 2025 року Білоцерківська міська рада Київської області ухвалила рішення про запровадження мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території громади.

25 березня Білгород-Дністровська міська рада першою в Одеській області запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.

На початку квітня 5 громад Миколаївської області ввели мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.