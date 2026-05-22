У Київській картинній галереї презентують проєкт "Новий мілітарний пейзаж" від учасників "Культурних сил"

У Національному музеї "Київська картинна галерея" 2 червня відкриється виставковий проєкт "Новий мілітарний пейзаж" художнього дуету forest brothers — учасників платформи "Культурні сили" та військовослужбовців Стаса Жалобнюка й Ігоря Гусєва, повідомляє агенству пресслужба "Культирних сил"

"Ми фіксуємо стан, коли війна перестала бути зовнішнім чинником і стала частиною нашої ідентичності. Це точка стабілізації, де немає місця маренням чи ілюзіям. Це тверезий погляд на світ, у якому ми тепер живемо і діємо", — зазначають автори проєкту.

Експозиція триватиме близько півтора місяця та об’єднає понад 30 широкоформатних полотен. Роботи відображають трансформацію українського простору в умовах війни - через образи військової техніки, дронів і зброї, які автори осмислюють як нові елементи сучасного ландшафту.