Домовини голови ОУН Мельника та його дружини виставлено для загального вшанування у Патріаршому соборі УГКЦ у Києві

Домовини полковника Армії Української Народної Республіки (УНР), голови Організації українських націоналістів (ОУН) Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник виставлено для загального вшанування у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви (УГКЦ) у Києві.

"Тлінні останки Андрія Мельника та Софії Мельник прибули до столиці вночі. Їх зустрів преосвященний владика Йосиф Мілян разом із духовенством Патріаршого собору… Упродовж 22 та 23 травня кожен охочий може прийти до храму на молитву та віддати шану видатному українському державотворцю та його дружині", – йдеться в повідомленні Собору.

Зазначається, що духовенство собору разом із вірними звершує спільні панахиди, єднаючись у молитві та вдячності за їхнє життя, жертовність і багаторічне служіння українській справі.

"Сьогодні Україна повертає додому не лише видатного діяча – ми повертаємо частину власної історичної пам’яті. Андрій Мельник не мав можливості повернутися на рідну землю за життя, однак сьогодні його шлях нарешті завершується вдома, в українській землі, за яку він боровся упродовж усього свого життя", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у червні 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок здійснення перепоховання на НВМК видатних борців за незалежність України у ХХ столітті.

У кінці березня керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що найближчим часом, за результатами усіх обговорень, подасть на розгляд президента напрацювання та пропозиції щодо створення Пантеону видатних українців, на якому будуть перераховані видатні вихідці з України, які наразі поховані за кордоном.

15 травня Кабмін доручив провести перепоховання в Україні останків Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник на території Національного військового меморіального кладовища.

19 травня в Люксембурзі відбулася Церемонія ексгумації праху голови ОУН у Мельника та його дружини. Безпосередньо перепоховання на НВМК відбудеться 24 травня.

19 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна веде перемовини щодо повернення тіла полковника Армії УНР, командира Січових Стрільців та засновника і першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця, який похований на цвинтарі Кросвейк в місті Роттердам (Нідерланди).