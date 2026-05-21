Від Ізраїлю до Китаю: посли іноземних держав в Україні розповіли, що для них означає вишиванка

Фото: Зображення згенероване штучним інтелектом (ChatGPT)

Іноземні дипломати в Україні за запитом інформаційного агентства “Інтерфакс-Україна” розповіли про власне сприйняття української вишиванки та долучилися до відзначення Дня вишиванки, назвавши її символом національної ідентичності, культурної тяглості, свободи та єдності.

Матеріал підготовлено за сприяння Максима Уракіна.

Текст - Ольга Левкун.

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський цього року зустрів День вишиванки у Чернівцях - місті, де зародилося свято, яке сьогодні відоме далеко за межами України.

“Зараз я перебуваю у Чернівцях - місті, де народилася прекрасна традиція. Саме тут зародився День вишиванки - свято, яке стало символом єдності українців у всьому світі. Ця вишиванка на мені - не просто сорочка. Це прояв глибокої поваги до культури, яка говорить мовою ниток, кольорів і орнаментів. В Ізраїлі добре розуміють цінність таких традицій, тому сьогодні я разом із вами - у вишиванці. Зі святом, Україно!”, - зазначив Бродський.





Своєю чергою Надзвичайний і Повноважний Посол Аргентинської Республіки в Україні Олена Летісія Тереса Мікусінскі розповіла, що її особисте розуміння значення вишиванки сформувалося вже під час роботи в Україні - через щоденний досвід спілкування з українцями та знайомство з історією української вишивки.





“Для мене вишиванка сьогодні - це не просто елемент одягу, а символ ідентичності, культурної тяглості та відчуття приналежності”, - зазначила дипломатка.

За її словами, інтерес до української традиції посилився після того, як вона побачила, що багато членів її команди приходять на роботу саме у вишиванках.

“Я завжди цінувала традиції вишивки та текстильного мистецтва, але глибше зрозуміла значення вишиванки вже в Україні. Особливо після відвідин колекції історичних орнаментів та автентичних виробів, які зберігаються у музейно-замковому комплексі “Замок Радомисль”. Цей досвід дозволив мені краще відчути культурне, історичне та регіональне багатство, закладене у кожній вишиванці”, - додала Мікусінскі.

Надзвичайний і Повноважний Посол Італії в Україні Карло Формоза, поділився цікавою історією знайомсва із українсткою культурою.

“Коли мене було призначено послом у Києві, я зв’язався з послом України в Римі, щоб домовитися про зустріч. Він прийшов у вишиванці. Я був вражений красою та якістю цієї сорочки. Саме вона стала першою темою нашої розмови та для мене способом відкрити історію, глибину й самобутність української ідентичності. Коли ми переїжджали до України, я дуже швидко придбав вишиванки для себе і своєї дружини”, - зазначив Формоза.





За його словами, знайомство з українською культурою почалося саме через традиційний одяг, який став одним із перших символів розуміння країни та її історії.

Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Словенія в Україні Матея Превольшек повідомила, що для дипломатичної місії вже стало традицією долучатися до святкування Дня вишиванки.

“Я разом із нашою командою щороку одягаю вишиванку у День вишиванки, а також і в інші особливі моменти. У мене є кілька вишиваних блуз, і я маю сказати, що щиро захоплююся цією прекрасною вишивкою та майстерністю її виконання”, - зазначила Матея.





До відзначення також долучилися представники Посольства Королівства Іспанії в Україні на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Рікардо Лопесом-Арандою Хагу.

“Для мене вишиванка є символом радості й надії. Вишиванка - це наша броня. Це та тоненька червона ниточка, яка пов’язує нас із нашими предками. Вишиванка - це код нашої нації та нашого українського роду. Це сила духу моїх предків і гордість за те, що я українка”, - зазначили у дипломатичному представництві.





У посольстві наголосили, що значення вишиванки виходить далеко за межі святкового одягу.

“Для мене вишиванка - це голос наших предків, це історія та культура нашого народу, виткана на полотні. Це свято - про гідність і силу нашої нації”, додали представники посольства.





Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні Ма Шенкунь звернув увагу на глибоке культурне значення української традиції.

“У цей особливий День вишиванки я маю честь одягнути це унікальне традиційне українське вбрання, де кожен витончений стібок розповідає історію національної культури та історії. Бажаю, щоб позачасова краса української вишивки береглася та передавалася наступним поколінням назавжди”, - зазначив дипломат.





Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Сербія в Україні Андон Сапунджи наголосив, що сьогодні українська вишиванка стала символом сучасної української державності.





“Сьогодні День вишиванки є не лише святом української традиції, а й потужним символом стійкості, єдності та незламного духу українського народу. Хоча серби також мають подібні традиційні сорочки з вишивкою, саме в українському контексті вишиванка стала особливим символом національної єдності, державотворення та спільної боротьби за свободу”, - зазначив він.

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Алжирської Народної Демократичної Республіки в Україні Ахмед Уаіл повідомив, що долучився до святкування навіть під час офіційних заходів.





“Сьогодні у мене була зустріч у Міністерстві закордонних справ, і я також одягнув свою вишиванку”, - зазначив дипломат.

Надзвичайний і Повноважний Посол Мексики в Україні Ауденсіо Контрерас Гонсалес коротко висловив підтримку Україні.





“Пишаюся бути в Україні та разом з Україною!” - зазначив він.

Своєю чергою Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Індонезія в Україні Аріф Мухаммед Басалама провів культурну паралель між українською вишиванкою та традиційним індонезійським одягом.

“Я дізнався, що між нашими традиційними формами одягу існує багато спільного. Для мене вишиванка певною мірою схожа на індонезійський батік, який ми із гордістю носимо як під час офіційних, так і неофіційних подій. У культурі бетаві подібний одяг називається Baju Koko”, - зазначив дипломат.

За словами учасників проєкту, сьогодні українська вишиванка стала не лише елементом національної культури, а й міжнародним символом поваги до історії, спадщини та сили українського народу.

День вишиванки започаткували у Чернівцях у 2006 році як студентську ініціативу. За роки існування він перетворився на міжнародне свято, до якого щороку долучаються українці та іноземні партнери у десятках країн світу.