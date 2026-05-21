16:57 21.05.2026

Вишиванка для 49% українців є символом ідентичності – дослідження

Фото: https://www.facebook.com/philology.knu.ua

Для половини опитаних українців вишиванка є передусім символом національної ідентичності, ще чверть сприймають її як традиційний святковий одяг, і лише 3% респондентів розглядають вишиту сорочку як елемент повсякденного вбрання, йдеться в спеціальному дослідженні "До дня вишиванки 2026", проведеному компанією Gradus.

"Згідно з дослідженням, 37% респондентів мають щонайменше одну вишиванку, ще 28% – дві або три. При цьому 44% опитаних українців вдягають вишиванку кілька разів на рік, 17% – лише раз на рік, а третина не носить її взагалі", – йдеться у дослідженні.

Найпоширенішими нагодами для носіння є національні та державні свята – їх відзначили 72% респондентів. Ще 40% вдягають вишиванку на офіційні та публічні заходи.

При цьому молодь рідше носить вишиванку, але молоді люди активніше інтегрують її у повсякденність. Так, 23% респондентів віком 18-23 років носять її на навчання або роботу – це найвищий показник серед усіх вікових категорій. Що свідчить про те, що для молодого покоління вишиванка може бути не лише святковим атрибутом, а й способом щоденного самовираження.

Але, як відзначає соціологиня, засновниця і CEO компанії Gradus Євгенія Близнюк, "навіть якщо вишиванку не носять щодня, вона залишається важливим культурним маркером, який допомагає українцям відчувати зв’язок між поколіннями та належність до спільної культурної спільноти. Водночас для молодшого покоління вишиванка дедалі більше перетворюється на природний спосіб самовираження".

Якщо ж казати по саме свято, то "День вишиванки" відзначають 32% опитаних громадян.

Дослідження проведене методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тис у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном, за винятком тимчасово окупованих територій та територій ведення активних бойових дій. Період проведення: 6-7 травня 2026 року. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

Теги: #дослідження #вишиванка #ідентичність #день_вишиванки

14:40 21.05.2026
