Інтерфакс-Україна
Культура
15:28 21.05.2026

В Києві відбувся Всеукраїнський форум нацменшин та корінних народів

Фото: Єгор Шуміхін

В Києві відбувся Всеукраїнський форум національних меншин (спільнот) та корінних народів України з нагоди Дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у заході взяли участь військові, волонтери, дипломати, представники держави, лідери національних спільнот і корінних народів України.

Зокрема, голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко, уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Ольга Куришко, народні депутати Таміла Ташева, Юлія Гришина і Антон Кіссе.

Центральним символом форуму став Сад міжнаціональної злагоди — простір, закладений торік під час першого офіційного відзначення Дня міжнаціональної злагоди та культурного різноманіття, встановленого указом президента України. Цього року учасники продовжили традицію спільної висадки дерев як символу взаємної поваги, спільного коріння й майбутнього України.

В межах форуму були облаштовані національні локації, де були представлені приклади культурних надбань, мистецтва і кухні.

Окремою частиною події стала концертна програма — на сцені звучатимуть кримськотатарська, корейська, грецька, молдовська, польська, німецька, болгарська та українська музичні й танцювальні традиції. Упродовж форуму відбулися: міжконфесійна молитва за Україну; висадження дерев у Саду міжнаціональної злагоди; виступи військових, волонтерів, молоді, дипломатів і публічних діячів; вручення державних відзнак; концертна програма за участі національних колективів і артистів.   

11:18 21.05.2026
Globsec-2026 розпочав роботу у Празі, Україні особлива увага

Мадяр бачить можливість відкриття "нового розділу" між Україною та Угорщиною, сподівається на успіх консультацій щодо нацменшин

У Києві відбудеться міжнародний екологічний форум "Довкілля для України"

Форум "Хлібна індустрія – 2026" відбудеться у Києві 12–13 травня

У Києві відбудеться форум про якість дитячого харчування та державні закупівлі

УЧХ повністю інтегрований у державну систему цивільного захисту – гендиректор організації Доценко

Сибіга відвідає Туреччину 16-18 квітня для участі в Анталійському дипломатичному форумі

22 квітня відбудеться RECOVERY CONSTRUCTION FORUM UKRAINE 3.0

Україна отримала від Угорщини відповідь на законодавчі пропозиції у сфері освіти нацменшин, триває опрацювання - МЗС і Міносвіти

Сибіга виступив за визнання гагаузів корінним народом України

