Музеї України до Дня вишиванки показали сорочки Шевченка, Лесі Українки та Чорновола - Міністерство культури

Міністерство культури України до Дня вишиванки представило добірку унікальних вишитих речей відомих українців та закликало відвідати музеї, де зберігаються ці пам’ятки, повідомляє відомство на своїй сторінці у Facebook.

"Яку сорочку Тарасові Шевченку подарувала сестра? А яку Леся Українка носила разом із мамою Оленою Пчілкою? Де зберігаються вишиті сорочки відомих українців?" — йдеться у повідомленні.

Так, у Музеї видатних діячів української культури можна побачити унікальні вишиті рукави, у яких фотографувалися Леся Українка та Олена Пчілка. Також там зберігаються манишка, яку письменниця власноруч вишила для свого племінника, сорочка Михайла Старицького та гадяцька сорочка з родини Косачів, передана з США родиною Ізидори Косач.

У Національному музеї Тараса Шевченка представлена сорочка, яку поетові вишила його сестра Ярина Шевченко. За інформацією музею, саме в цій сорочці Шевченко перебував під час своєї останньої подорожі в Україну у 1859 році. Тут також зберігається жіноча вишита сорочка, яка, за легендою, належала Марії Максимович — дружині першого ректора Київського університету Михайла Максимовича.

У Національному музеї літератури України представлені вишивані речі, що належали Дмитру Павличку, родині Михайла Грушевського та Василю Стусу - зокрема вишита книжкова закладка, передана музею родиною поета. Крім того, у Національному музеї історії України можна побачити вишиванки дисидентів і борців за незалежність України В’ячеслава Чорновола та Левка Лук’яненка.

День вишиванки відзначають щороку у третій четвер травня. Свято започаткували у 2006 році як студентську ініціативу, яка згодом перетворилася на міжнародний культурний рух.

Як повідомлялося, до Всесвітнього дня вишиванки українські дипломати, міжнародні партнери та представники культурної спільноти долучилися до проєкту про значення вишиванки як символу української ідентичності, єдності та культурної дипломатії. Також напередодні свята у Чернівцях презентували книгу "День вишиванки: свято мільйонів. Від студентської акції до світового масштабу". Її авторка та співзасновниця Всесвітнього дня вишиванки Леся Воронюк в інтерв’ю агентству зазначила, що сьогодні вишиванка є символом української перемоги, а світ має бути на боці переможців.