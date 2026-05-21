До переліку номінацій Шевченківської премії додадуть архітектуру — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підняв тему розширення переліку номінацій Національної премії України імені Тараса Шевченка - цього року до них додадуть архітектуру, про що він повідомив у своїх соціальних мережах.

"Робимо ще один крок на посилення нашої найбільшої і найбільш вагомої національної премії в галузі культури та мистецтв — Шевченківської премії. Торік додали в перелік номінацій кураторство, фотомистецтво та дизайн. Цього року додаємо архітектуру», - зазначив Президент.

За його словами, оновлення має розширити представлення творчого потенціалу українців і посилити суспільну вагу відзнаки.

"Шевченківська премія тепер відображатиме значно ширше творчий потенціал нашого народу. І найголовніше — щоб українці відчували справжню повагу до премії і щоб Шевченківська премія була символом вдячності всім, хто розвиває Україну, українську культуру, нашу національну ідентичність", — наголосив Зеленський.

Президент також окремо подякував членам Шевченківського комітету за їхню роботу та внесок у зміцнення українського культурного простору.

"Дякую вам, що ваші особисті зусилля допомагають зміцнювати український ціннісний простір — простір нашої національної культури", — зазначив він.

Шевченківська премія є найвищою державною відзнакою у сфері культури та мистецтва в Україні.