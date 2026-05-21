Інтерфакс-Україна
13:50 21.05.2026

Ющенко анонсував публічну розмову про Трипілля, історичну пам’ять та нову книгу Олександра Зінченка

Фото: Ольга Левкун

Президент України (2005–2010) Віктор Ющенко анонсував проведення публічної розмови, присвяченої феномену Трипільської цивілізації, історичній пам’яті та новій пригодницькій повісті письменника Олександра Зінченка "Два мільйони світанків. Трипільська таємниця", повідомив Ющенко на своїй сторінці у Facebook.

"Коли думаєш про Трипілля - паморочиться в голові", - зазначив Ющенко, коментуючи ідею книги та її історичний контекст.

За його словами, повість виходить далеко за межі пригодницького жанру і є частиною масштабної культурно-просвітницької платформи "Україна. Світ Трипілля", яку реалізує ГО "Наша Основа" у стратегічному партнерстві з фондом "МХП-Громаді".

Ющенко звернув увагу на часовий масштаб трипільської культури та її значення для осмислення української історії.

"Понад сім тисяч років тому, коли людство лише починало свою дорогу, на нашій землі вже існувала велика цивілізація. Тут жили люди, які обробляли землю, вирощували зерно, будували великі поселення, шанували свій рід і творили красу. Вони залишили після себе загадкові знаки, які ми намагаємося прочитати досі", — зазначив він.

Ющенко також наголосив, що сьогодні Трипілля варто сприймати не лише як археологічний феномен, а як частину української історичної тяглості.

"Сьогодні ми можемо впевнено сказати, що Трипілля - це цінності, збережені крізь тисячоліття, наша пам’ять і глибокий корінь українського світу, який неможливо вирвати з цієї землі", - підкреслив він.

За словами Ющенка, майбутня подія буде присвячена урокам давньої історії для сучасності, осмисленню постаті Олега Ольжича та пошуку відповіді на питання, що насправді формує націю.

Книга "Два мільйони світанків. Трипільська таємниця" вийде у видавництві "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

Віктор Ющенко неодноразово виступав за популяризацію теми Трипільської культури як одного з важливих елементів української історичної пам’яті та культурної самоідентифікації.

