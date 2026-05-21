Кабмін дозволив індивідуальні режими використання територій навколо пам'яток культурної спадщини

Кабінет міністрів України на спеціальному засіданні ухвалив низку рішень у сфері охорони культурної спадщини в умовах повномасштабної війни, зокрема, про порядок встановлення меж і режимів використання зон охорони пам’яток культурної спадщини, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Тепер можна визначати індивідуальні режими використання територій навколо пам’яток – зокрема щодо висотності та умов забудови. Нова постанова дозволяє визначати розміри зон охорони, які найбільш сприятимуть захисту пам’яток і водночас дозволять реконструкцію і нове будівництво без шкоди для культурної спадщини", – написала Свириденко в Телеграм у четвер.

Також, за її словами, Кабмін запровадив механізм визнання житлових будинків, які були пам’ятками архітектури та були знищені внаслідок війни, щоб їх мешканці отримали сертифікати "єВідновлення".

"Для пам’яток діятиме єдиний порядок обстеження та спрощений пакет документів для проведення робіт. Також запроваджуємо механізм визнання пам’ятки знищеною внаслідок війни, щоб мешканці таких будинків могли отримати житловий сертифікат у межах програми "єВідновлення", – написала очільниця уряду, додавши, що РФ "цілеспрямовано знищує пам’ятки, музеї та культурні інституції, намагаючись стерти історичну пам’ять і зв’язок поколінь".

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна уточнила, що постанова спрощує процедуру обстеження пошкоджених через бойові дії будівель та дозволяє оперативно проводити роботи на пошкоджених пам’ятках за спрощеним пакетом документів.

Стосовно врегулювання порядку встановлення меж і режимів використання зон охорони пам’яток культурної спадщини, вона зазначила, що "постанова визначає чіткі правила для розроблення науково-проєктної документації та дозволяє встановлювати межі зон охорони з урахуванням потреби одночасно зберігати культурну спадщину й забезпечувати розвиток міського середовища". "Це також допоможе усунути проблему, яка роками ускладнювала затвердження необхідної документації в містах через відсутність врегульованого механізму", – написала Бережна у Facebook.

Кабмін створив Організаційний комітет з питань відзначення у 2026-2027 рр. пам’ятних дат та ювілеїв видатних осіб і подій української історії.