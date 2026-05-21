Інтерфакс-Україна
Культура
09:50 21.05.2026

Зеленський привітав українців з Днем вишиванки

1 хв читати
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський привітав українців зі Всесвітнім днем вишиванки, що відзначається щороку у третій четвер травня.

"Віками нас зачаровував її візерунок, але тепер наша черга творити його самим – своїм життям, боротьбою, кожним новим кроком. Українці щодня вишивають її власноруч, обороняючи те, що рідне. Відбудовуючи зруйноване. Лікуючи рани. Навчаючи дітей і коли вчаться самі. Ми зберігаємо пам’ять і будуємо майбутнє. З Днем вишиванки, Україно! З долею, яку вишиваємо незалежно!" – написав він у Телеграмі.

Теги: #день_вишиванки #зеленські

