Україна подала вишиванку до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

Фото: https://www.facebook.com/

Вишиванку подано до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО, відповідне досьє передано на розгляд Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини через Міністерство закордонних справ України та Постійне представництво України при ЮНЕСКО, повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Для нас дуже важливо, щоб світ знав: вишиванка – українська. І щоб разом із нею світ ще глибше пізнавав Україну та силу нашої культури", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook в середу.

За словами Бережної, вишиванка є одним із найсильніших символів української ідентичності, який об'єднує покоління, регіони та мільйони українців у світі, а в кожному орнаменті закладено століття історії, традицій і культурної спадковості.

Також підкреслюється, що вишиванка залишається живою частиною сучасної культури: традиційні мотиви переосмислюються дизайнерами, а елементи вишивки використовуються у сучасному одязі та представлені на міжнародних подіумах і подіях.

"Дякую кожному, хто долучився до подання номінації до ЮНЕСКО. Це результат великої спільної роботи держави, майстрів, дослідників, культурних інституцій, бізнесу та громадських організацій, які роками зберігають і популяризують українську вишиванку", – зазначає Бережна.