Інтерфакс-Україна
Культура
18:05 20.05.2026

Виставку "Пікселі Краси" до Дня Києва перенесли на 22 травня

Виставку "Пікселі Краси" до Дня Києва перенесли на 22 травня
У Музей-майстерня Івана Кавалерідзе через технічні причини перенесли відкриття виставки "Пікселі Краси", присвяченої Дню Києва. Експозиція відкриється 22 травня 2026 року о 16:00, повідомляє пресслужба.

"Сьогодні слово “піксель” для українців асоціюється не лише з цифровим світом, а й із символом стійкості, мужності та боротьби за свободу", - повідомляють організатори проєкту.

У межах виставки будуть представлені роботи художників Тетяни Мірзи (Черкаси) та Сергія Шибалова (Київ), виконані у техніках сухої пастелі та олійного живопису.

Проєкт організований за ініціативою ГО "Андріївський узвіз" за підтримки Київської міської державної адміністрації.

Як зазначають організатори, центральною ідеєю "Пікселів Краси" стало переосмислення поняття «піксель», яке в умовах війни набуло для українців нового символічного значення. У роботах митців «пікселі» природи, світла та навколишнього світу перетворюються на образи гармонії, краси та внутрішньої сили.

Особливістю виставки є те, що її авторами стали двоє митців із різних регіонів України, які не мають професійної художньої освіти, однак через творчість передають глядачеві щирість, людяність та внутрішню силу. Виставка триватиме до 7 липня 2026 року.

