Україна долучиться до Міжнародного книжкового ярмарку у Варшаві – УІК

Україна долучиться до Міжнародного книжкового ярмарку у Варшаві (Польша), який відбудеться 28-31 травня, повідомляє Український інститут книги (УІК).

"У межах української програми відбудеться 6 подій: професійна дискусія Translate Ukraine про міжнародні переклади та 5 зустрічей із авторами. Серед письменників – Макс Кідрук, Ія Ківа, Ірина Грабовська, Ірина Мулярчук, Тетяна Колісниченко, Радек Рак і Мацей Станік", – ідеться в повідомленні УІК.

Зокрема, на стенді будуть книжки 16 українських видавництв та літагенція: Видавництво Муркіт, Пам’ятки України, Чорні вівці, Вільний Вітер, РОДОВІД, "Каравела", Час Змін Інформ, Видавництво Старого Лева, ARTBOOKS, Bohdan Publishing House, Видавництво АССА, Видавництво Яслав, Видавництво Фоліо, VIVAT, Літери в місті, Kovyla Publishing та Літературна агенція OVO.

Зазначається, що місцем проведення ярмарку стане PGE Narodowy Stadium, а національний стенд працюватиме під номером 2D18.

Як повідомлялося, Україна брала участь у Лондонському книжковому ярмарку (The London Book Fair), який відбувається із 10 по 12 березня. У межах національного стенда свої книги представили 12 видавництв та літературна агенція.

Україна також брала участь у Лейпцизькому книжковому ярмарку, який проходив із 19 по 22 березня. У межах національного стенда свої книги представили 5 видавництв, видавничий дім журналу "Пам’ятки України" і німецько-український журнал Gel[:b]lau.

Крім того, Україна брала участь у 55-му Брюссельському книжковому ярмарку, який відбувся 26-29 березня у Бельгії.

Серед іншого, Україна брала участь в 63-му Болонському ярмарку дитячої книги 2026, який проходив з 13 по 16 квітня у виставковому центрі BolognaFiere у місті Болонья (Італія).

В 2025 році український національний стенд в межах Лондонського книжкового ярмарку був представлений 14 українськими видавницями та літературними агенціями, 199 найменуваннями українських видань.