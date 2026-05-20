Держархів і Тіна Кароль працюють над проєктом про репресованих українських митців

Фото: фейсбук Анатолій Хромов

Державна архівна служба України співпрацює з командою співачки Тіна Кароль у межах музичного проєкту "Дім звукозапису", який повертає до життя забуті українські пісні та імена митців, переслідуваних радянською владою, повідомив голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Для Державної архівної служби це важливо в межах реалізації стратегії захисту національної документальної спадщини як запоруки збереження національної ідентичності та державності. Ми проводимо різні заходи щодо популяризації архівної документації", — зазначив Хромов.

За його словами, архівна служба допомагає команді співачки знаходити документи, які ілюструють переслідування українських співаків, композиторів і поетів радянською владою.

"Ми допомагаємо знаходити архівні документи, що показують, у яких несприятливих умовах з боку Кремля творили українські артисти свої шедеври. Повернення цих забутих творів - це також питання повернення справедливості та поширення правди", - наголосив він.

Хромов уточнив, що наразі не розголошує імена майбутніх учасників та сюжети нових випусків проєкту.

Як повідомив очільник Держархіву, проєкт "Дім звукозапису" спрямований на популяризацію української музичної спадщини та переосмислення творчості митців, які зазнавали цензури й репресій у радянський період.

Як повідомлялося, в інтерв’ю агентству Анатолій Хромов наголошував, що українські архівні документи дедалі частіше використовуються у міжнародному діалозі як доказова база у питаннях історичної пам’яті, зокрема щодо Голодомору 1932–1933 років, державотворчих процесів та злочинів тоталітарних режимів.