У Музеї війни проведуть публічний захід до Дня Героїв

Фото: пресслужба музею

У Національному музеї історії України у Другій світовій війні 23 травня відбудеться публічний захід до Дня Героїв «Світ українських Героїв», присвячений пам’яті полеглих захисників України та сучасному літопису російсько-української війни, повідомляє пресслужба Музею війни агентству "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні, в умовах російсько-української війни, це свято набуває нового звучання, адже українське суспільство щодня творить новітню історію героїзму, жертовності та спротиву", — йдеться у повідомленні.

Захід організовано Музеєм війни спільно з журналісткою інтернет-видання "Цензор.НЕТ" та відповідальною секретаркою ГО "Народний Герой України" Віолеттою Кіртокою.

У межах першого блоку "Так працює пам’ять" учасники говоритимуть про недержавний орден "Народний Герой України" та серію книг "Народні Герої України. Історії справжніх", присвячених військовим, медикам, волонтерам і громадським діячам, які стали символами сучасної боротьби за незалежність України.

До дискусії долучаться Віолетта Кіртока, заступниця директорки видавництва «Білка» Любов Костенко, а модеруватиме розмову завідувачка сектору меморіалізації та формування культури пам’яті Ірина Коцаб’юк.

Окремою частиною події стане показ документального фільму "13ЮМ", створеного за ініціативи Кіртоки спільно з відділенням комунікацій 3-го полку ССО та 81-ї бригади ДШВ.

Стрічка заснована на відео, відзнятих командиром групи ССО ЗСУ Романом Косенком - Народним Героєм України, який загинув у боях за місто. Захід розпочнеться 23 травня о 15:00 у Музеї війни.