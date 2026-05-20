16:15 20.05.2026

"Чим нервовіші моменти - тим більше гумору": коміки "Впізнай Брехню" про стенд-ап під час війни та мільйонні збори на ЗСУ

Фото: SWEET.TV.

Український стенд-ап після початку повномасштабної війни став не лише формою розваги, а й частиною культурного спротиву та благодійного руху, вважають коміки Костянтин Трембовецький і Роман Щербан - учасники проєкту "Леви на джипі" та капітани команд шоу "Впізнай Брехню" на SWEET.TV.

“Для гумору взагалі не існує моменту «не на часі». Чим нервовіші й складніші обставини — тим більше гумору народжується”, — заявив у ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" Костянтин Трембовецький.

За словами коміків, українськомовний стенд-ап сформувався задовго до 2022 року, однак саме після повномасштабного вторгнення український гумор отримав новий етап розвитку та ширшу аудиторію.

“Не треба думати, що 24 лютого на календарі — і раптом з’явилися україномовні коміки. Вони існували вже років 5, а то й 10 до того”, — зазначив Роман Щербан.

Коміки наголошують, що після початку великої війни гумор став одним із інструментів психологічної підтримки суспільства, а концерти — платформою для благодійних зборів.

“Уже в березні 2022-го ми почали виступати у Львові — з’явився проєкт «Культурна оборона», збирали донати, жартували. І не було відчуття, що це не на часі”, — сказав Щербан.

Трембовецький додав, що лише за останній благодійний концерт команди вдалося зібрати мільйон гривень із продажу квитків.

Окремо коміки розповіли про участь у шоу "Впізнай Брехню" на SWEET.TV, яке, за їхніми словами, стало майданчиком для поєднання нової YouTube-культури та покоління українських телевізійних зірок.

“Особливість шоу — у поєднанні двох світів: покоління YouTube і покоління українських зірок, яких ми звикли бачити на телебаченні”, — зазначив Щербан.

За словами Трембовецького, формат шоу є адаптацією британських панельних проєктів, які він давно вважає одним із найсильніших явищ сучасної комедійної культури.

Коміки також наголосили, що сьогодні український стенд-ап переходить від етапу кількісного росту до боротьби за якість контенту та формування власної культурної ідентичності.

