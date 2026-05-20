Культурну спадщину Львівщини презентували у Польщі в межах проєкту JEWELS TOUR

Генеральний консул України в Любліні Олег Куць та консул Людмила Смей взяли участь у заході міжнародного проєкту Interreg Europe "JEWELS TOUR: JEWish hEritage as Leverage for Sustainable TOURism" (Єврейська спадщина як запорука сталого туризму), присвяченого культурній спадщині та розвитку міжнародного культурного діалогу, повідомляє Генеральне консульство України в Любліні у Facebook.

"Участь у таких заходах сприяє зміцненню міжнародного культурного діалогу та відкриває нові можливості для розвитку партнерства між Україною та Польщею", — наголосили у консульстві.

Як повідомили у Генеральному консульстві України в Любліні, подія стала важливою платформою для презентації культурної спадщини Львівщини та сучасного українського мистецтва.

У межах заходу представили художні роботи та авторські килими, що відображають багатогранне культурне надбання регіону та сучасне бачення молодих українських митців.