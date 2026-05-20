15:30 20.05.2026

Помер один із лідерів сучасної джазової сцени України Олексій Саранчин

Фото: фейсбук Radio Jazz

Через важку хворобу помер один із лідерів сучасної джазової сцени України, відомий український джазовий піаніст, композитор, аранжувальник, викладач та культурний діяч Олексій Саранчин, повідомило Radio Jazz на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні, 20.05.2026, через важку хворобу з життя пішов один із лідерів сучасної джазової сцени України — Олексій Саранчин", — йдеться в повідомленні. 

Олексій Саранчин був одним із найвідоміших українських джазових піаністів, працював як композитор і аранжувальник, брав участь у численних музичних проєктах та був активним представником української джазової культури.

