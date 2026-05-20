Помер один із лідерів сучасної джазової сцени України Олексій Саранчин

Через важку хворобу помер один із лідерів сучасної джазової сцени України, відомий український джазовий піаніст, композитор, аранжувальник, викладач та культурний діяч Олексій Саранчин, повідомило Radio Jazz на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні, 20.05.2026, через важку хворобу з життя пішов один із лідерів сучасної джазової сцени України — Олексій Саранчин", — йдеться в повідомленні.

Олексій Саранчин був одним із найвідоміших українських джазових піаністів, працював як композитор і аранжувальник, брав участь у численних музичних проєктах та був активним представником української джазової культури.