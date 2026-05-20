Виставку про Петлюру на Хрещатику в Києві презентував УІНП

Фото: Український інститут національної пам’яті

На Хрещатику відбулося офіційне відкриття виставки, приуроченої до 100-річчя з дня смерті видатного українського державного, військового та політичного діяча Симона Петлюри, повідомляє Український інститут національної пам’яті (УІНП).

"Виставка "Симон Петлюра: життя за незалежність" – формує цілісний образ політика та одного з ключових діячів українського державотворення початку ХХ століття. Експозиція розповідає про походження, родину та середовище, що сформували світогляд: від семінариста й публіциста до учасника Української революції. Окремо висвітлено приватний вимір життя Петлюри через постаті дружини Ольги та доньки Лесі", – йдеться в повідомленні Інституту.

Зазначається, що виставка розповідає про постать Петлюри – людини, яка стала символом боротьби за українську державність і незалежність. "Саме тому ця виставка має особливу вагу: вона дає можливість побачити нашаруванням міфів на живу людину й державного діяча, з його ідеями, мріями, рішеннями, відповідальністю та помилками, яких не позбавлений жоден історичний діяч. Ідея виставки полягає не лише в тому, щоб розповісти про Симона Петлюру, а й у тому, щоб повернути його постать у чесний історичний контекст. Вона допомагає зрозуміти, у яких складних обставинах ухвалювалися політичні рішення, як формувалася боротьба за українську державність і чому пам’ять про Петлюру залишається важливою для сучасної України", – додали в УІНП.

У відомстві розповіли, що виставка буде мандрувати містами України, щоб з історією життя видатного борця за Незалежність ХХ століття дізналися більше українців.

Як повідомлялося, у 2021 році Полтавська обласна державна адміністрація оголосила проведення всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на спорудження у Полтаві пам’ятника Симону Петлюрі.

У липні 2025 року Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради звернувся до Полтавської ОВА щодо прискорення спорудження пам’ятника Петлюрі в Полтаві.

У травні голова УІНП Олександр Алфьоров заявив, що в 2026 році необхідно хоча б позначити місце майбутнього пам’ятника Петлюрі в Полтаві пам’ятним каменем.

Раніше Алфьоров висловив думку, що на місці пам’ятника Миколі Щорсу в Києві має бути пам’ятник Петлюрі.

20 травня чинний голова ОУН, перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак заявив, що повернення в Україну з Парижу (Франція) праху Петлюри може відбутися незабаром.