Кличко вручив художнику Івану Марчуку "Знак пошани" від столиці

Фото: https://kyiv.klichko.org

Мер Києва Віталій Кличко вручив від столиці нагрудний знак "Знак пошани" українському художнику Івану Марчуку, який нещодавно відзначив свій 90-річний ювілей, повідомив Кличко у середу.

"Зустрівся та вручив від столиці видатному українському художнику, Герою України та Почесному громадянину Києва Івану Марчуку нагрудний знак "Знак пошани" – за багаторічне служіння мистецтву, внесок у розвиток української культури та популяризацію України в світі", – написав мер на сайті.

Також мер нагадав, що в Музеї історії Києва триває масштабна виставка, присвячена ювілею митця.

Експозиція охоплює 4 поверхи музею і об’єднує понад 400 робіт із музейних та приватних колекцій, а також твори з особистого зібрання художника, ставши однією з найбільших ретроспектив творчості Івана Марчука.