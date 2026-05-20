12:21 20.05.2026

Мінкультури визнало 114 об'єктів на Харківщині такими, які не підлягають внесенню до Держреєстру нерухомих пам'яток

Міністерство культури визнало 114 об’єктів культурної спадщини в Харківські області такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, серед них могили піонерів, комунарів, комсомольців і червоногвардійців.

Згідно з наказом №582 відомства від 18 травня, зокрема, визнано такими, що не підлягають занесенню до Держреєстру є: декілька пам’ятників піонеру Вані Васильченку, братські могили червоногвардійців, піонерів, комунарів, комсомольців і борців за радянську владу, пам’ятники Фрідріху Енгельсу, Карлу Марксу, Володимиру Маяковському, Миколі Островському, Максиму Горькому, Василю Чапаєву, а також ряд будинків та пам’ятних місць, що пов’язані з більшовиками і діяльністю комуністичних органів УРСР. 

