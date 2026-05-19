В Мінкультури заявили про недоцифровізованість архівних документів і бібліотек, голова Укрдержархіву Хромов – заперечив

В Міністерстві культури України заявили, що напрям цифровізації архівних документів і бібліотек залишається одним із найменш цифровізованих, голова Державної архівної служби України (Укрдержархів) Анатолій Хромов заперечив, і нагадав, що Україна – серед світових лідерів у швидкості оцифрування архівів.

Згідно з повідомленням міністерства, заступниця міністра культури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анастасія Бондар зустрілась із радником з питань комунікації та інформації Представництва ЮНЕСКО в Україні Андреа Кайролою.

Зазначається, що сторони обговорили, серед іншого, критичну важливість цифровізації культурної спадщини та документальної пам'яті України.

В цьому контексті учасники зустрічі приділили увагу цифровізації архівних документів і бібліотек.

"Анастасія Бондар підкреслила, що цей напрям залишається одним із найменш цифровізованих, попри значний обсяг роботи, який уже здійснюють українські установи, що зберігають культурні цінності", – йдеться в повідомленні відомства.

У свою чергу, реагуючи на дану публікацію, голова Укрдержархіву Анатолій Хромов заявив, що така заява це "не правда, яка транслюється міжнародним партнерам" і нагадав, що Україна – серед світових лідерів у швидкості оцифрування архівів.

Також він звернув увагу, що архіви не належать до компетенції Мінкультури

За його словами, у 2023 році самостійно і разом з партнерами в Україні оцифрували понад 21 млн цифрових копій, що є другим результатом у світі по швидкості оцифрування, а за 2024 рік було зроблено 34 млн цифрових копій.

Підніше, Бондар в коментарі до допису голови Укрдержархіву уточнила, що йдеться не про архівні установи, а про архівні документи в сфері діяльності Мінкультури, зокрема музеї та бібліотеки. "Вашій першості всєя цифровізаціі жодних сумнівів", – додала вона.

У свою чергу Хромов зазначив, що роботу колег нікому не дозволить знецінити.

У січні голова Укрдержархіву Анатолій Хромов повідомив, що майже 53 млн цифрових копій документів створено в системі державних архівів України протягом 2025 року.