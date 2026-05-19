Мінкультури і представництво ЮНЕСКО обговорили необхідність посилення психологічної підтримки журналістів і медійників

Заступниця міністра культури України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анастасія Бондар обговорила із радником з питань комунікації та інформації Представництва ЮНЕСКО в Україні Андреа Кайролою питання захисту журналістів в умовах війни, цифровізації культурної спадщини та використання штучного інтелекту у сфері культури й державного управління.

"Йшлося про питання безпеки журналістів та підтримки медійників, які працюють в умовах повномасштабної війни. Зокрема, йшлося про документування кібер-атак на журналістів, роботу платформ моніторингу порушень свободи слова та взаємодію з правоохоронними органами щодо фіксації таких випадків. За даними Інституту масової інформації, станом на 5 травня 2026 року у російському полоні перебувають щонайменше 26 цивільних українських медійників та один журналіст, який долучився до Сил оборони України. Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії Україна втратила 131 журналіста", – йдеться в повідомленні міністерства по результатам зустрічі.

Зазначається, що окремо сторони обговорили необхідність посилення психологічної підтримки журналістів і медійників, які працюють із травматичним контентом, висвітлюють воєнні злочини та працюють у зонах підвищеної небезпеки.

Крім того, учасники зустрічі порушили тему впливу війни на об'єкти культурної спадщини, зокрема нові типи загроз, які наразі не враховані міжнародними конвенціями.

Так, йшлося про пошкодження історичних будівель внаслідок вибухових хвиль, перебоїв у роботі енергетичної інфраструктури, а також руйнування систем водо- та теплопостачання, що негативно впливає на збереження музейних колекцій та архівних фондів.

Зі свого боку, представники ЮНЕСКО наголосили на важливості документування таких викликів для формування сучасних міжнародних підходів до захисту культурної спадщини та безпеки журналістів в умовах воєнних конфліктів.