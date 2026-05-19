У Києві хочуть перейменувати станцію метро на честь Василя Стуса

Фото: УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМʼЯТІ

У Києві зареєстрували електронну петицію №14219 з пропозицією перейменувати станцію метро "Площа Українських Героїв" на "Площу Василя Стуса", повідомляє Київська міська рада.

"Перейменування станції стане символічним актом історичної справедливості та вшануванням одного з найвідоміших українських борців за свободу", — йдеться у тексті петиції.

Автори ініціативи наголошують, що постать українського поета, дисидента та правозахисника Василя Стуса має безпосередній зв’язок із боротьбою за українську ідентичність та опором російському тоталітаризму.

У тексті петиції зазначається, що перейменування станції стане "символічним актом історичної справедливості" та вшануванням одного з найвідоміших українських борців за свободу. Станція метро "Площа Українських Героїв" отримала нинішню назву у 2023 році після перейменування колишньої станції "Площа Льва Толстого" в межах дерусифікації столичної топоніміки.

Для розгляду петиції Київрадою вона має набрати необхідну кількість голосів протягом встановленого терміну.