У Києві відкриють масштабну виставку "ШЛЯХ ГЕРОЇВ. Пам’яті Симона Петлюри" з унікальними артефактами УНР

У Національному музеї історії України 25 травня відбудеться урочисте відкриття масштабного виставкового проєкту "ШЛЯХ ГЕРОЇВ. Пам’яті Симона Петлюри", присвяченого 100-м роковинам загибелі голови Директорії УНР та Головного Отамана Армії УНР Симона Петлюри, повідомляє пресслужба.

"Повернення цієї спадщини стало подією історичного масштабу – йдеться не лише про музейні предмети, а про відновлення цілісності української пам’яті", — зазначають організатори.

Як повідомляє Національний музей історії України, відкриття виставки розпочнеться о 10:30. Проєкт представить понад 200 унікальних артефактів доби Української Народної Республіки, більшість із яких в незалежній Україні експонуватимуться вперше.

Експозицію сформовано з колекції Військово-історичного музею та архіву Української вільної академії наук (УВАН) у Канаді, яку українська еміграція десятиліттями зберігала для передачі Україні після відновлення незалежності.

На виставці будуть представлені особисті речі діячів Української революції 1917–1921 років, зокрема друкарська машинка "Корона", що належала Симону Петлюрі, старшинський багнет генерал-хорунжого Армії УНР Володимира Сальського, а також деталі одностроїв Євгена Коновальця та Андрія Мельника.

Окрему частину експозиції становитимуть бойові знамена Армії УНР, військові нагороди, стрілецькі поштівки, архівні світлини та колекція робіт художника і геральдиста Миколи Битинського, присвячена українській військовій символіці та уніформі.

Учасниками відкриття стануть генеральна директорка Національного музею історії України Олена Земляна, куратор виставки Богдан Патриляк, голова правління Фундації Пилипа Орлика Артем Миколайчук та програмна директорка фундації Ярина Ясиневич.

Організатори наголошують, що виставка демонструє тяглість боротьби українців за незалежність та має особливе символічне значення в умовах сучасної війни Росії проти України.

За підтримки Фундації Пилипа Орлика у музеї також оновили та обладнали виставковий простір на другому поверсі, де проєкт "ШЛЯХ ГЕРОЇВ. Пам’яті Симона Петлюри" діятиме на постійній основі. Відкриття відбудеться у Національному музеї історії України за адресою: вул. Володимирська, 2. Вхід на подію — за запрошеннями.