Інтерфакс-Україна
Культура
13:38 19.05.2026

У Києві відкриють масштабну виставку "ШЛЯХ ГЕРОЇВ. Пам’яті Симона Петлюри" з унікальними артефактами УНР

2 хв читати
У Києві відкриють масштабну виставку "ШЛЯХ ГЕРОЇВ. Пам’яті Симона Петлюри" з унікальними артефактами УНР
Фото: організатори заходу

У Національному музеї історії України 25 травня відбудеться урочисте відкриття масштабного виставкового проєкту "ШЛЯХ ГЕРОЇВ. Пам’яті Симона Петлюри", присвяченого 100-м роковинам загибелі голови Директорії УНР та Головного Отамана Армії УНР Симона Петлюри, повідомляє пресслужба.

"Повернення цієї спадщини стало подією історичного масштабу – йдеться не лише про музейні предмети, а про відновлення цілісності української пам’яті", — зазначають організатори.

Як повідомляє Національний музей історії України, відкриття виставки розпочнеться о 10:30. Проєкт представить понад 200 унікальних артефактів доби Української Народної Республіки, більшість із яких в незалежній Україні експонуватимуться вперше.

Експозицію сформовано з колекції Військово-історичного музею та архіву Української вільної академії наук (УВАН) у Канаді, яку українська еміграція десятиліттями зберігала для передачі Україні після відновлення незалежності.

На виставці будуть представлені особисті речі діячів Української революції 1917–1921 років, зокрема друкарська машинка "Корона", що належала Симону Петлюрі, старшинський багнет генерал-хорунжого Армії УНР Володимира Сальського, а також деталі одностроїв Євгена Коновальця та Андрія Мельника.

Окрему частину експозиції становитимуть бойові знамена Армії УНР, військові нагороди, стрілецькі поштівки, архівні світлини та колекція робіт художника і геральдиста Миколи Битинського, присвячена українській військовій символіці та уніформі.

Учасниками відкриття стануть генеральна директорка Національного музею історії України Олена Земляна, куратор виставки Богдан Патриляк, голова правління Фундації Пилипа Орлика Артем Миколайчук та програмна директорка фундації Ярина Ясиневич.

Організатори наголошують, що виставка демонструє тяглість боротьби українців за незалежність та має особливе символічне значення в умовах сучасної війни Росії проти України.

За підтримки Фундації Пилипа Орлика у музеї також оновили та обладнали виставковий простір на другому поверсі, де проєкт "ШЛЯХ ГЕРОЇВ. Пам’яті Симона Петлюри" діятиме на постійній основі.  Відкриття відбудеться у Національному музеї історії України за адресою: вул. Володимирська, 2. Вхід на подію — за запрошеннями.

Теги: #культура #петлюра

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:57 19.05.2026
У Києві до Дня міста відкриють виставку "Пікселі Краси" про силу та красу України

У Києві до Дня міста відкриють виставку "Пікселі Краси" про силу та красу України

15:03 18.05.2026
Алфьоров: Місце майбутнього пам'ятника Петлюрі в Полтаві в 2026р необхідно позначити пам'ятним каменем

Алфьоров: Місце майбутнього пам'ятника Петлюрі в Полтаві в 2026р необхідно позначити пам'ятним каменем

11:41 18.05.2026
Війна змусила українців по-новому подивитися на власну культуру – директорка Київської картинної галереї

Війна змусила українців по-новому подивитися на власну культуру – директорка Київської картинної галереї

11:30 18.05.2026
Музей під час війни став не лише простором мистецтва, а й місцем формування української ідентичності – Підсуха

Музей під час війни став не лише простором мистецтва, а й місцем формування української ідентичності – Підсуха

10:53 18.05.2026
"Речі, які пережили століття": Музей Івана Гончара відкрив історії унікальних експонатів

"Речі, які пережили століття": Музей Івана Гончара відкрив історії унікальних експонатів

08:00 17.05.2026
“Музей - це не фабрика виставок”: керівниця Київської картинної галереї про роботу під обстрілами, Рєпіна та тисячі відвідувачів під час війни

“Музей - це не фабрика виставок”: керівниця Київської картинної галереї про роботу під обстрілами, Рєпіна та тисячі відвідувачів під час війни

15:04 15.05.2026
У Києві відкриється мультимедійна виставка про родини полонених оборонців "Азовсталі"

У Києві відкриється мультимедійна виставка про родини полонених оборонців "Азовсталі"

10:05 15.05.2026
Краса і тривога сучасності: у Києві відкриють виставку Юрія Соломка "Квітник"

Краса і тривога сучасності: у Києві відкриють виставку Юрія Соломка "Квітник"

19:40 12.05.2026
"У полоні кольори зникають": у Києві відкриється виставка робіт оборонця Маріуполя після 35 місяців російського полону

"У полоні кольори зникають": у Києві відкриється виставка робіт оборонця Маріуполя після 35 місяців російського полону

22:12 11.05.2026
Воронюк: Українська культура сьогодні формує політичну ідентичність

Воронюк: Українська культура сьогодні формує політичну ідентичність

ВАЖЛИВЕ

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

Leléka завершила виступ у другому півфіналі "Євробачення-2026" без слів, але показала жест тризуба

ОСТАННЄ

Український фільм "Сліди" отримав дві нагороди на одному з найбільших фестивалів документального кіно Європи

У Музеї Голодомору “дівчинку з колосками” одягнуть у вишиванку до Дня вишиванки

У Чернівцях презентували книгу про історію Всесвітнього дня вишиванки

Україна та Литва підписали меморандум про співпрацю у сфері кіно на Каннському кінофестивалі

У Києві відкриється колективна виставка "Мистецтво і місто" до триріччя Voitok Gallery

SWEET.TV розпочав зйомки другого сезону "Зрадників" у замку Шенборнів

Розроблено рекомендації щодо оцінювання проєктів та процедури жеребкування по "Тисячовесні" – Мінкультури

У Будинку кіно стартує цикл вечорів до 100-річчя української анімації

Держкіно та Tallinn Black Nights Film Festival обговорили просування українського кіно на міжнародних фестивалях

Театр Франка та "Азов" розпочали роботу над спільною виставою про Маріуполь

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА