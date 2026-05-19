12:25 19.05.2026

Український фільм "Сліди" отримав дві нагороди на одному з найбільших фестивалів документального кіно Європи

Фото: ДержКіно

Український документальний фільм "Сліди" (TRACES) режисерки Аліса Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк отримав дві нагороди на 23-му фестивалі документального кіно Millennium Docs Against Gravity Film Festival у Польщі, повідомляє Державне агентство України з питань кіно на своїй сторінці у Facebook.

"Це глибоко зворушливий фільм, у якому режисерка майстерно поєднує жахливу реальність сексуального насильства під час війни з колективним портретом стійкості", — зазначило журі фестивалю, вручаючи стрічці спеціальну відзнаку.

Церемонія нагородження відбулася 14 травня у Варшава. Окрім спеціальної відзнаки журі, стрічка також отримала премію Smakjam Award за найкращий продакшн від польської компанії.

Документальний фільм розповідає про пошук справедливості українськими жінками, які пережили сексуальне насильство та тортури під час російської агресії. Стрічка виходить за межі прямої фіксації воєнних злочинів і зосереджується на спільноті жінок, які відмовляються мовчати про пережите.

Через історію Ірини Довгань - колишньої полонянки та активістки, яка документує свідчення постраждалих жінок на деокупованих територіях України, — автори створюють колективний портрет травми та водночас простір для відновлення через силу жіночої солідарності.

Фільм створено компаніями 2BraveProductions та Message Film у співпраці з Arte France, SEMA Ukraine та Dr. Denis Mukwege Foundation.

Millennium Docs Against Gravity Film Festival є найбільшим кінофестивалем у Польщі та другим за величиною фестивалем документального кіно в Європі. Фестиваль проходить у семи містах країни та щороку збирає понад 180 тис. глядачів.

Як повідомлялося, Державне агентство України з питань кіно та Tallinn Black Nights Film Festival обговорили просування українського кіно на міжнародних фестивалях. Україна та Литва підписали меморандум про співпрацю у сфері кіно на Каннському кінофестивалі. Попри повномасштабну війну українські фільми та кінопроєкти продовжують брати участь у міжнародних кіноринках і фестивалях. Також Україна відкрила національний павільйон на 79-му Каннський міжнародний кінофестиваль.

