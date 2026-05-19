12:01 19.05.2026

У Музеї Голодомору “дівчинку з колосками” одягнуть у вишиванку до Дня вишиванки

Фото: пресслужба музею

У Національний музей Голодомору-геноциду з нагоди 20-ї річниці Міжнародного дня вишиванки скульптуру “Гірка пам’ять дитинства”, відому як “дівчинка з колосками”, традиційно одягнуть у вишиту сорочку, повідомляє пресслужба.

“Хочемо віддати належне українській сорочці-рятівниці, яка в роки Голодомору зберегла не одне життя. Адже була предметом обміну на їжу”, — зазначають організатори.

Як повідомляє музей, акцію проводять уже четвертий рік поспіль, аби нагадати про збереження української ідентичності попри Голодомор, репресії, русифікацію та знищення національної культури.

У музеї також оприлюднили спогади Марії Бондар 1924 року народження із Луганщини про те, як її батько під час Голодомору вимінював вишиті сорочки та рушники на пшоно, що допомогло врятувати родину від голоду.

Одягати скульптуру почнуть о 10:00, вхід на подію буде вільним.

Крім того, о 12:00 у музеї відбудеться авторська лекція директора Центру фольклору та етнографії Інституту філології Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кандидата історичних наук та колекціонера Володимира Щибрі “Традиційна вишита сорочка: міфи та реальність”.

Під час заходу відвідувачам розкажуть про українську вишивку як маркер національної ідентичності, регіональні особливості орнаментів та поширені міфи довкола традиційного одягу. Також Щибря представить сорочки з власної колекції.

Під час лекції виступить фольклорний колектив Станція Сиваш, який виконає традиційні пісні Півдня України.

 День вишиванки щороку відзначають в Україні та світі у третій четвер травня як свято української культури, національної пам’яті та ідентичності.

