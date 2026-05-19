У Києві до Дня міста відкриють виставку "Пікселі Краси" про силу та красу України

У Музей Івана Кавалерідзе 21 травня відкриється виставка "Пікселі Краси", присвячена Дню Києва, яка об’єднає роботи двох українських авторів - Тетяни Мірзи та Сергія Шибалова, повідомляють організатори.

“Ось уже п’ятий рік слово “піксель” у свідомості українців асоціюється насамперед із нашими захисниками. Це малюнок їхньої військової форми — символ мужності, стійкості та героїзму”, — йдеться в пресрелізі виставки.

Експозиція триватиме до 7 червня та представить творчі роботи, створені під час повномасштабної війни як мистецьке осмислення краси, незламності та внутрішньої сили України.

Зазначається, що автори експозиції - бізнесвумен із Черкащини Тетяна Мірза та дизайнер із Київщини Сергій Шибалов — не є професійними художниками, однак через творчість прагнуть зафіксувати “непереможну красу рідної землі” та підтримати українців у час війни.

“Із таких митей, із таких пікселів краси складається велика оновлена картина нашої землі — землі, де квітне життя, панує мир, а серця людей сповнені любові”, — наголошують організатори.

Ініціатором виставки виступила Громадська організація "Андріївський узвіз".

У Києві до Дня міста традиційно проходять культурні та мистецькі події, присвячені темам української ідентичності, пам’яті та незламності в умовах війни.