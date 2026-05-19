Інтерфакс-Україна
Культура
11:57 19.05.2026

У Києві до Дня міста відкриють виставку "Пікселі Краси" про силу та красу України

1 хв читати

У Музей Івана Кавалерідзе 21 травня відкриється виставка "Пікселі Краси", присвячена Дню Києва, яка об’єднає роботи двох українських авторів - Тетяни Мірзи та Сергія Шибалова, повідомляють організатори.

“Ось уже п’ятий рік слово “піксель” у свідомості українців асоціюється насамперед із нашими захисниками. Це малюнок їхньої військової форми — символ мужності, стійкості та героїзму”, — йдеться в пресрелізі виставки.

Експозиція триватиме до 7 червня та представить творчі роботи, створені під час повномасштабної війни як мистецьке осмислення краси, незламності та внутрішньої сили України.

Зазначається, що автори експозиції - бізнесвумен із Черкащини Тетяна Мірза та дизайнер із Київщини Сергій Шибалов — не є професійними художниками, однак через творчість прагнуть зафіксувати “непереможну красу рідної землі” та підтримати українців у час війни.

“Із таких митей, із таких пікселів краси складається велика оновлена картина нашої землі — землі, де квітне життя, панує мир, а серця людей сповнені любові”, — наголошують організатори.

Ініціатором виставки виступила Громадська організація "Андріївський узвіз".

У Києві до Дня міста традиційно проходять культурні та мистецькі події, присвячені темам української ідентичності, пам’яті та незламності в умовах війни.

Теги: #київ #культура #пікселі_краси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:47 19.05.2026
Петиція із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва набрала необхідні голоси

Петиція із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва набрала необхідні голоси

10:24 19.05.2026
Охоронець столичного вишу наводив ворожі удари по Києву – СБУ

Охоронець столичного вишу наводив ворожі удари по Києву – СБУ

21:48 18.05.2026
У Деснянському районі столиці чоловік під час конфлікту здійснив постріли, розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства – поліція

У Деснянському районі столиці чоловік під час конфлікту здійснив постріли, розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства – поліція

16:13 18.05.2026
Тарифи на проїзд у комунальному транспорті у Києві зростуть до 30 грн, ймовірно, вже 15 липня – КМДА

Тарифи на проїзд у комунальному транспорті у Києві зростуть до 30 грн, ймовірно, вже 15 липня – КМДА

14:26 18.05.2026
Шахраї ошукали 79-річного експосадовця на 7 млн. грн., їм повідомили про підозру – прокуратура

Шахраї ошукали 79-річного експосадовця на 7 млн. грн., їм повідомили про підозру – прокуратура

11:41 18.05.2026
Війна змусила українців по-новому подивитися на власну культуру – директорка Київської картинної галереї

Війна змусила українців по-новому подивитися на власну культуру – директорка Київської картинної галереї

11:30 18.05.2026
Музей під час війни став не лише простором мистецтва, а й місцем формування української ідентичності – Підсуха

Музей під час війни став не лише простором мистецтва, а й місцем формування української ідентичності – Підсуха

11:20 18.05.2026
Житло як актив чи ілюзія стабільності: що насправді купує інвестор у 2026 році

Житло як актив чи ілюзія стабільності: що насправді купує інвестор у 2026 році

10:53 18.05.2026
"Речі, які пережили століття": Музей Івана Гончара відкрив історії унікальних експонатів

"Речі, які пережили століття": Музей Івана Гончара відкрив історії унікальних експонатів

08:47 18.05.2026
В одному з житлових дворів Києва жінка влаштувала стрілянину, її повідомили про підозру – поліція

В одному з житлових дворів Києва жінка влаштувала стрілянину, її повідомили про підозру – поліція

ВАЖЛИВЕ

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

Leléka завершила виступ у другому півфіналі "Євробачення-2026" без слів, але показала жест тризуба

ОСТАННЄ

У Чернівцях презентували книгу про історію Всесвітнього дня вишиванки

Україна та Литва підписали меморандум про співпрацю у сфері кіно на Каннському кінофестивалі

У Києві відкриється колективна виставка "Мистецтво і місто" до триріччя Voitok Gallery

SWEET.TV розпочав зйомки другого сезону "Зрадників" у замку Шенборнів

Розроблено рекомендації щодо оцінювання проєктів та процедури жеребкування по "Тисячовесні" – Мінкультури

Алфьоров: Місце майбутнього пам'ятника Петлюрі в Полтаві в 2026р необхідно позначити пам'ятним каменем

У Будинку кіно стартує цикл вечорів до 100-річчя української анімації

Держкіно та Tallinn Black Nights Film Festival обговорили просування українського кіно на міжнародних фестивалях

Театр Франка та "Азов" розпочали роботу над спільною виставою про Маріуполь

Росія привласнювала українську культуру десятиліттями: чому Україна повертає Малевича, Рєпіна та Куїнджі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА