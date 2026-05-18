У Чернівцях презентували книгу про історію Всесвітнього дня вишиванки

Фото: Чернівецька міська рада, колаж "Інтерфакс-Україна".

У Чернівцях відбулася презентація книги громадської діячки та співзасновниці Всесвітнього дня вишиванки Леся Воронюк "День вишиванки: свято мільйонів. Від студентської акції до світового масштабу", повідомляє Чернівецька міська рада.

“День вишиванки давно вийшов за межі студентської акції й став справжнім символом національної гордості, культурної спадщини та нашої незламності”, — йдеться у повідомленні міської ради.

Презентація книги відбулася напередодні Всесвітнього дня вишиванки. Участь у заході взяв заступник міського голови Юрій Лесюк, який привітав авторку з виходом видання.

Зазначається, що книга розповідає історію створення Всесвітнього дня вишиванки - від студентської ініціативи у Чернівцях до міжнародного культурного феномену, який об’єднав українців у різних країнах світу.

У міськраді також подякували Воронюк за “натхнення, відданість справі та вагомий внесок у популяризацію українських традицій”.

Всесвітній день вишиванки започаткували у 2006 році студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Згодом ініціатива переросла у міжнародне свято, до якого щороку долучаються українці та прихильники України у десятках країн світу.

Як повідомлялося, в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" Леся Воронюк заявила, що сьогодні вишиванка стала не лише елементом традиційного одягу, а й символом української ідентичності, свободи та майбутньої перемоги України. За її словами, світ має бути на боці України, адже “вишиванка сьогодні — це символ переможців, які борються за свою культуру, свободу та право бути собою”.