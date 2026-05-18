Інтерфакс-Україна
Культура
19:03 18.05.2026

Україна та Литва підписали меморандум про співпрацю у сфері кіно на Каннському кінофестивалі

Фото: фейсбук ДержКіно

Державне агентство України з питань кіно та Lietuvos kino centras підписали меморандум про співпрацю у межах кіноринку Marché du Film 79-го Каннський міжнародний кінофестиваль, повідомляє Держкіно на своїй сторінці у Facebook.

"Підписання меморандуму стало важливим кроком у зміцненні українсько-литовської співпраці у сфері кінематографа, розвитку спільних культурних ініціатив та підтримки міжнародного партнерства", — йдеться у повідомленні.

Документ підписали голова Держкіно Андрій Осіпов та директор Литовського кіноцентру Laimonas Ubavičius.

Почесними гостями церемонії стали міністерка культури Литовської Республіки Vaida Aleknaviciene, заступниця міністра культури України Natalie Movshovych та надзвичайний і повноважний посол Литовської Республіки у Франції Arnoldas Pranckevičius. У заході також взяли участь представники міжнародної кіноіндустрії, культурної спільноти та громадськості обох країн.

Як повідомлялося, Державне агентство України з питань кіно та Tallinn Black Nights Film Festival обговорили просування українського кіно на міжнародних фестивалях. Попри повномасштабну війну українські фільми та кінопроєкти продовжують брати участь у міжнародних кіноринках і фестивалях. Також Україна відкрила національний павільйон на 79-му Каннський міжнародний кінофестиваль.

Теги: #канни #україна #держкіно #андрій_осіпов

