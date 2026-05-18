Інтерфакс-Україна
Культура
18:56 18.05.2026

У Києві відкриється колективна виставка "Мистецтво і місто" до триріччя Voitok Gallery

1 хв читати
У Києві відкриється колективна виставка "Мистецтво і місто" до триріччя Voitok Gallery
Фото: організатори заходу

У Voitok Gallery 19 травня відкриється колективна виставка "Мистецтво і місто", присвячена триріччю галереї, повідомляють організатори.

"Місто - це не лише архітектура чи простір, а пам’ять, люди, ритм життя та емоції, які ми в ньому проживаємо. Ця виставка - спроба зафіксувати, як змінюється наше відчуття міста в часи втрат, трансформацій і постійного пошуку опори", - зазначають організатори проєкту.

У виставці візьмуть участь 23 українські художники та художниці, які через живопис, графіку, скульптуру, фотографію та інсталяцію досліджують тему міського простору.

Експозиція об’єднає роботи, присвячені образам реальних та уявних міст, архітектурі, ритму великого міста, втратам і людям, які наповнюють середовище змістом. Окрему увагу автори приділяють темі збереження ідентичності в умовах руйнації звичного простору. Відкриття виставки розпочнеться о 19:00. Експозиція триватиме до 26 липня 2026 року за адресою: провулок Госпітальний, 1а, під’їзд 1.

Теги: #мистецтво_і_місто #voitok_gallery

ВАЖЛИВЕ

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

Leléka завершила виступ у другому півфіналі "Євробачення-2026" без слів, але показала жест тризуба

ОСТАННЄ

SWEET.TV розпочав зйомки другого сезону "Зрадників" у замку Шенборнів

Розроблено рекомендації щодо оцінювання проєктів та процедури жеребкування по "Тисячовесні" – Мінкультури

Алфьоров: Місце майбутнього пам'ятника Петлюрі в Полтаві в 2026р необхідно позначити пам'ятним каменем

У Будинку кіно стартує цикл вечорів до 100-річчя української анімації

Держкіно та Tallinn Black Nights Film Festival обговорили просування українського кіно на міжнародних фестивалях

Війна змусила українців по-новому подивитися на власну культуру – директорка Київської картинної галереї

Театр Франка та "Азов" розпочали роботу над спільною виставою про Маріуполь

Музей під час війни став не лише простором мистецтва, а й місцем формування української ідентичності – Підсуха

Росія привласнювала українську культуру десятиліттями: чому Україна повертає Малевича, Рєпіна та Куїнджі

У Музеї війни відбудеться дискусія про тяглість української історії від козацтва до сучасної війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА