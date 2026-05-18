У Києві відкриється колективна виставка "Мистецтво і місто" до триріччя Voitok Gallery

У Voitok Gallery 19 травня відкриється колективна виставка "Мистецтво і місто", присвячена триріччю галереї, повідомляють організатори.

"Місто - це не лише архітектура чи простір, а пам’ять, люди, ритм життя та емоції, які ми в ньому проживаємо. Ця виставка - спроба зафіксувати, як змінюється наше відчуття міста в часи втрат, трансформацій і постійного пошуку опори", - зазначають організатори проєкту.

У виставці візьмуть участь 23 українські художники та художниці, які через живопис, графіку, скульптуру, фотографію та інсталяцію досліджують тему міського простору.

Експозиція об’єднає роботи, присвячені образам реальних та уявних міст, архітектурі, ритму великого міста, втратам і людям, які наповнюють середовище змістом. Окрему увагу автори приділяють темі збереження ідентичності в умовах руйнації звичного простору. Відкриття виставки розпочнеться о 19:00. Експозиція триватиме до 26 липня 2026 року за адресою: провулок Госпітальний, 1а, під’їзд 1.