Інтерфакс-Україна
Культура
18:43 18.05.2026

SWEET.TV розпочав зйомки другого сезону "Зрадників" у замку Шенборнів

2 хв читати
SWEET.TV розпочав зйомки другого сезону "Зрадників" у замку Шенборнів
Фото: фото SWEET.TV, колаж "Інтерфакс-Україна"

Національний онлайн-кінотеатр  SWEET.TV розпочав виробництво другого сезону детективного реаліті-шоу "Зрадники", зйомки якого стартували у Замок Шенборнів на Закарпатті, повідомляє агентству "Інтерфакс-Україна" пресслужба платформи.

"Цьогоріч у нашому замку зібралася неймовірно колоритна компанія яскравих і абсолютно різних людей з дуже багатьох галузей та сфер. Всі вони кардинально відрізняються за темпераментом, характером і бекграундом, але їх поєднує одне - вони дуже хочуть грати і виграти. Для когось із учасників це найбільша пригода у житті", — прокоментувала Head of Originals SWEET.TV Олена Кричковська.

Цього сезону учасники боротимуться за головний приз у розмірі 1 млн грн.

Серед учасників нового сезону - блогери-мільйонники, письменник-детективіст, політтехнолог, інтерв’юерка, модель, а також поліграфолог, ветеран, підполковниця у відставці, сільська вчителька, фермерка та інші герої з різних сфер.

За її словами, другий сезон матиме низку нововведень. Зокрема, у шоу з’явиться новий персонаж - помічник ведучого, який додасть проєкту ще більше містики та інтриги. Також глядачам покажуть нові локації замку Шенборнів, частину яких спеціально відреставрували для зйомок.

"Одна з них - таємна кімната, моя особливо улюблена, яка матиме дуже важливу роль у грі цього сезону. Також ми покажемо невідомі куточки околиць замку, про які раніше не знали навіть місцеві мешканці", - зазначила Кричковська.

У пресслужбі наголосили, що "Зрадники" є єдиним в Україні реаліті-шоу, де знімальна група не контактує з учасниками та не впливає на перебіг гри. Учасники під час зйомок перебувають без телефонів і зв’язку із зовнішнім світом, а поза камерами між собою не спілкуються. Перший сезон шоу на SWEET.TV набрав понад 12 млн переглядів.

"Це єдине українське шоу, де ти думаєш, як би повівся на місці того чи іншого персонажа. Ти асоціюєш себе з ними. Це ігри розуму, справжній детектив. По цьому шоу можна досліджувати психологію натовпу й окремої людини. Це шоу, яким може пишатися наша країна", — зазначив ведучий проєкту Олексій Гнатковський.

Прем’єра другого сезону "Зрадників" запланована на осінь 2026 року на SWEET.TV.

"Зрадники" — українська адаптація всесвітньо відомого формату The Traitors, створеного нідерландською компанією IDTV. Шоу поєднує елементи психологічного детективу, стратегічної гри та соціального експерименту: учасники мають виявити зрадників серед себе, водночас приховуючи власні ролі. Формат став міжнародним хітом після успішних адаптацій у США, Великій Британії та низці європейських країн.

Теги: #зрадники #шоу #гнатковський #олена_кричковська #sweettv

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:01 18.05.2026
Затримано та засуджено на 15 років з конфіскацією майна дев'ятьох громадян України, які воювали на боці РФ

Затримано та засуджено на 15 років з конфіскацією майна дев'ятьох громадян України, які воювали на боці РФ

17:20 11.05.2026
Зрадники, які воювали на боці РФ, отримали по 15 років тюрми – СБУ

Зрадники, які воювали на боці РФ, отримали по 15 років тюрми – СБУ

17:16 01.05.2026
СБУ: ще 8 зрадників, які воювали проти оборонців Донеччини, отримали по 15 років тюрми

СБУ: ще 8 зрадників, які воювали проти оборонців Донеччини, отримали по 15 років тюрми

17:05 29.04.2026
Роль, що зробила ім’я: як Вертинський став впізнаваним за один крок

Роль, що зробила ім’я: як Вертинський став впізнаваним за один крок

10:22 23.04.2026
SWEET.TV запустив шоу "Впізнай брехню" з інтеграцією YouTube-культури

SWEET.TV запустив шоу "Впізнай брехню" з інтеграцією YouTube-культури

16:29 20.04.2026
"Фабрика зірок" повертається: SWEET.TV розігрує квитки на зйомки шоу

"Фабрика зірок" повертається: SWEET.TV розігрує квитки на зйомки шоу

16:36 10.04.2026
Великодній кошик, мамина паска і дорога додому: зірки розповіли, що для них означає свято

Великодній кошик, мамина паска і дорога додому: зірки розповіли, що для них означає свято

14:52 08.04.2026
Заради перемоги: зірки у "Вгадай мелодію" грають, щоб допомогти ЗСУ

Заради перемоги: зірки у "Вгадай мелодію" грають, щоб допомогти ЗСУ

17:57 01.04.2026
Правда чи брехня: SWEET.TV запускає нове шоу з українськими зірками

Правда чи брехня: SWEET.TV запускає нове шоу з українськими зірками

16:50 13.03.2026
Троє зрадників, які воювали проти Сил оборони на Донбасі, отримали по 15 років ув'язнення

Троє зрадників, які воювали проти Сил оборони на Донбасі, отримали по 15 років ув'язнення

ВАЖЛИВЕ

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

Leléka завершила виступ у другому півфіналі "Євробачення-2026" без слів, але показала жест тризуба

ОСТАННЄ

Розроблено рекомендації щодо оцінювання проєктів та процедури жеребкування по "Тисячовесні" – Мінкультури

Алфьоров: Місце майбутнього пам'ятника Петлюрі в Полтаві в 2026р необхідно позначити пам'ятним каменем

У Будинку кіно стартує цикл вечорів до 100-річчя української анімації

Держкіно та Tallinn Black Nights Film Festival обговорили просування українського кіно на міжнародних фестивалях

Війна змусила українців по-новому подивитися на власну культуру – директорка Київської картинної галереї

Театр Франка та "Азов" розпочали роботу над спільною виставою про Маріуполь

Музей під час війни став не лише простором мистецтва, а й місцем формування української ідентичності – Підсуха

Росія привласнювала українську культуру десятиліттями: чому Україна повертає Малевича, Рєпіна та Куїнджі

У Музеї війни відбудеться дискусія про тяглість української історії від козацтва до сучасної війни

"Речі, які пережили століття": Музей Івана Гончара відкрив історії унікальних експонатів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА