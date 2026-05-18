SWEET.TV розпочав зйомки другого сезону "Зрадників" у замку Шенборнів

Фото: фото SWEET.TV, колаж "Інтерфакс-Україна"

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV розпочав виробництво другого сезону детективного реаліті-шоу "Зрадники", зйомки якого стартували у Замок Шенборнів на Закарпатті, повідомляє агентству "Інтерфакс-Україна" пресслужба платформи.

"Цьогоріч у нашому замку зібралася неймовірно колоритна компанія яскравих і абсолютно різних людей з дуже багатьох галузей та сфер. Всі вони кардинально відрізняються за темпераментом, характером і бекграундом, але їх поєднує одне - вони дуже хочуть грати і виграти. Для когось із учасників це найбільша пригода у житті", — прокоментувала Head of Originals SWEET.TV Олена Кричковська.

Цього сезону учасники боротимуться за головний приз у розмірі 1 млн грн.

Серед учасників нового сезону - блогери-мільйонники, письменник-детективіст, політтехнолог, інтерв’юерка, модель, а також поліграфолог, ветеран, підполковниця у відставці, сільська вчителька, фермерка та інші герої з різних сфер.

За її словами, другий сезон матиме низку нововведень. Зокрема, у шоу з’явиться новий персонаж - помічник ведучого, який додасть проєкту ще більше містики та інтриги. Також глядачам покажуть нові локації замку Шенборнів, частину яких спеціально відреставрували для зйомок.

"Одна з них - таємна кімната, моя особливо улюблена, яка матиме дуже важливу роль у грі цього сезону. Також ми покажемо невідомі куточки околиць замку, про які раніше не знали навіть місцеві мешканці", - зазначила Кричковська.

У пресслужбі наголосили, що "Зрадники" є єдиним в Україні реаліті-шоу, де знімальна група не контактує з учасниками та не впливає на перебіг гри. Учасники під час зйомок перебувають без телефонів і зв’язку із зовнішнім світом, а поза камерами між собою не спілкуються. Перший сезон шоу на SWEET.TV набрав понад 12 млн переглядів.

"Це єдине українське шоу, де ти думаєш, як би повівся на місці того чи іншого персонажа. Ти асоціюєш себе з ними. Це ігри розуму, справжній детектив. По цьому шоу можна досліджувати психологію натовпу й окремої людини. Це шоу, яким може пишатися наша країна", — зазначив ведучий проєкту Олексій Гнатковський.

Прем’єра другого сезону "Зрадників" запланована на осінь 2026 року на SWEET.TV.

"Зрадники" — українська адаптація всесвітньо відомого формату The Traitors, створеного нідерландською компанією IDTV. Шоу поєднує елементи психологічного детективу, стратегічної гри та соціального експерименту: учасники мають виявити зрадників серед себе, водночас приховуючи власні ролі. Формат став міжнародним хітом після успішних адаптацій у США, Великій Британії та низці європейських країн.