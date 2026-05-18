Розроблено рекомендації щодо оцінювання проєктів та процедури жеребкування по "Тисячовесні" – Мінкультури

Міністерство культури України спільно з Державним агентством України з питань кіно (Держкіно) та Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти розробило рекомендації щодо процедури жеребкування проєктів, а також щодо їхнього експертного оцінювання у межах ініціативи "Тисячовесна".

Згідно з повідомленням Мінкультури, документи пояснюють: як відбуватиметься розподіл проєктів між експертами шляхом жеребкування; характеристики балів до критеріїв, за якими експерти оцінюватимуть заявки; як формуватимуть рейтинги проєктів; як конкурсні комісії ухвалюватимуть рішення.

Зазначається, що жеребкування проходитиме відкрито та з онлайн-трансляцією. Для розподілу проєктів використовуватимуть спеціальні коди, щоб забезпечити неупереджене оцінювання та уникнути будь-якого впливу на експертів (кожен проєкт оцінюватимуть п’ять експертів).

У відомстві нагадали, що експерти оцінюватимуть заявки за десятьма критеріями – від художньої цінності та оригінальності ідеї до реалістичності бюджету, досвіду команди та потенціалу проєкту впливати на українську культуру.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"), який тиватиме до 28 травня.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік.