18:00 18.05.2026

Розроблено рекомендації щодо оцінювання проєктів та процедури жеребкування по "Тисячовесні" – Мінкультури

Міністерство культури України спільно з Державним агентством України з питань кіно (Держкіно) та Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти розробило рекомендації щодо процедури жеребкування проєктів, а також щодо їхнього експертного оцінювання у межах ініціативи "Тисячовесна".

Згідно з повідомленням Мінкультури, документи пояснюють: як відбуватиметься розподіл проєктів між експертами шляхом жеребкування; характеристики балів до критеріїв, за якими експерти оцінюватимуть заявки; як формуватимуть рейтинги проєктів; як конкурсні комісії ухвалюватимуть рішення.

Зазначається, що жеребкування проходитиме відкрито та з онлайн-трансляцією. Для розподілу проєктів використовуватимуть спеціальні коди, щоб забезпечити неупереджене оцінювання та уникнути будь-якого впливу на експертів (кожен проєкт оцінюватимуть п’ять експертів).

У відомстві нагадали, що експерти оцінюватимуть заявки за десятьма критеріями – від художньої цінності та оригінальності ідеї до реалістичності бюджету, досвіду команди та потенціалу проєкту впливати на українську культуру.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"), який тиватиме до 28 травня.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік.

11:51 18.05.2026
Держкіно та Tallinn Black Nights Film Festival обговорили просування українського кіно на міжнародних фестивалях

19:22 15.05.2026
Бережна: До експертів "Тисячовесни" додалися Войцешек, Карпенко, Дорофєєв, Томенко, Тунік і Резунов

17:49 15.05.2026
Україна відкрила національний павільйон на 79-му Каннському кінофестивалі

16:29 15.05.2026
Російський обстріл пошкодив захисне укриття музею Сковороди на Харківщині – Мінкультури

22:21 14.05.2026
Держкіно та Eurimages у Каннах обговорили підтримку українського кіно та нові міжнародні копродукції

13:48 13.05.2026
Мінкультури внесло російського блогера Штефанова до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

10:56 13.05.2026
Майже 1,8 тис. пам'яток та понад 2,5 тис. об'єктів культінфраструктури постраждало через агресію РФ – Мінкультури

10:50 13.05.2026
Культурний комплекс "Прекукутень-Аріушд-Кукутень-Трипілля" включено до Попереднього списку ЮНЕСКО

11:47 12.05.2026
Бережна: до експертів "Тисячовесни" додалися Марікуца, Таллер, Царик, Фалілеєва, Голубєва, Зайончковська, Сліпченко, Буковська, Першко і Панченко

14:18 08.05.2026
Мінкультури доручило Держкіно утворити комісію з визначення критично важливих підприємств у сфері кінематографії

