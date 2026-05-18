Алфьоров: Місце майбутнього пам'ятника Петлюрі в Полтаві в 2026р необхідно позначити пам'ятним каменем

Олександр Алфьоров, голова Українського інституту національної пам’яті, 25.02.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров наполягає на необхідності відкриття пам’ятника голові Директорії Української народної республіки, головному отаману військ та флоту УНР Симону Петлюрі у Полтаві, а в 2026 році хоча б позначити місце пам’ятним каменем.

Згідно з повідомленням Інституту, на засіданні Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів до 100-річчя дня пам’яті Петлюри Алфьоров звернув увагу на необхідність відкриття пам’ятника Петлюрі у Полтаві.

"Є відповідне рішення, а це означає, що цей процес має бути завершеним", – сказав Алфьоров представникам Полтавської міської та обласної влади, наголосивши, що у цьому році місце майбутнього пам’ятника необхідно принаймні позначити пам’ятним каменем.

Крім того, голова УІНП вказав на необхідність звернути увагу на могили соратників Петлюри, зокрема, Василя Тютюнника у Рівному та Євгена Мишковського у Тернополі та загалом створити стратегію пошанувань борців за українську державність.

Як повідомлялося, ще у 2021 році Полтавська обласна державна адміністрація оголосила проведення всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на спорудження у Полтаві пам’ятника голові Симону Петлюрі.

У липні 2025 року Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради звернувся до Полтавської ОВА щодо прискорення спорудження пам’ятника Петлюрі в Полтаві.

Раніше голова УІНП Олександр Алфьоров висловив думку, що на місці пам’ятника Миколі Щорсу в Києві має бути пам’ятник Симону Петлюрі.