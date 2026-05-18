Алфьоров: Місце майбутнього пам'ятника Петлюрі в Полтаві в 2026р необхідно позначити пам'ятним каменем
Голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров наполягає на необхідності відкриття пам’ятника голові Директорії Української народної республіки, головному отаману військ та флоту УНР Симону Петлюрі у Полтаві, а в 2026 році хоча б позначити місце пам’ятним каменем.
Згідно з повідомленням Інституту, на засіданні Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів до 100-річчя дня пам’яті Петлюри Алфьоров звернув увагу на необхідність відкриття пам’ятника Петлюрі у Полтаві.
"Є відповідне рішення, а це означає, що цей процес має бути завершеним", – сказав Алфьоров представникам Полтавської міської та обласної влади, наголосивши, що у цьому році місце майбутнього пам’ятника необхідно принаймні позначити пам’ятним каменем.
Крім того, голова УІНП вказав на необхідність звернути увагу на могили соратників Петлюри, зокрема, Василя Тютюнника у Рівному та Євгена Мишковського у Тернополі та загалом створити стратегію пошанувань борців за українську державність.
Як повідомлялося, ще у 2021 році Полтавська обласна державна адміністрація оголосила проведення всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на спорудження у Полтаві пам’ятника голові Симону Петлюрі.
У липні 2025 року Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради звернувся до Полтавської ОВА щодо прискорення спорудження пам’ятника Петлюрі в Полтаві.
Раніше голова УІНП Олександр Алфьоров висловив думку, що на місці пам’ятника Миколі Щорсу в Києві має бути пам’ятник Симону Петлюрі.