У Будинку кіно стартує цикл вечорів до 100-річчя української анімації

Фото: Національна спілка кінематографістів України

Національна спілка кінематографістів України розпочинає цикл творчих вечорів, присвячених 100-річчю української анімації, яке відзначатиметься у 2027 році, повідомляє Національна спілка кінематографістів України на своїй сторінці у Facebook.

"Анімація - це мова, здатна об’єднувати покоління", — зазначають організатори.

Перший вечір відбудеться 19 травня о 18:00 у Синій залі Будинку кіно та буде присвячений творчому спадку режисера, художника і педагога Євгена Сивоконя.

У програмі вечора - роботи самого Сивоконя, а також фільми його учнів. Організатори називають подію "теплою зустріччю пам’яті й вдячності", під час якої оживуть образи, створені митцем, і прозвучать голоси його учнів та колег.

Модераторами події стануть кінознавиця Наталія Гриценко та режисер-аніматор Степан Коваль - лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, володар Срібного ведмедя Берлінського кінофестивалю та автор анімаційних стрічок “Йшов трамвай №9”, “Рукавичка”, “Глинька” та “Лабіринт”.

Українська анімація бере свій початок у 1927 році, коли режисер В’ячеслав Левандовський створив перший український мультфільм “Казка про солом’яного бичка”.

Вхід на подію вільний.