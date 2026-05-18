Інтерфакс-Україна
Культура
12:02 18.05.2026

У Будинку кіно стартує цикл вечорів до 100-річчя української анімації

1 хв читати
У Будинку кіно стартує цикл вечорів до 100-річчя української анімації
Фото: Національна спілка кінематографістів України

Національна спілка кінематографістів України розпочинає цикл творчих вечорів, присвячених 100-річчю української анімації, яке відзначатиметься у 2027 році, повідомляє Національна спілка кінематографістів України на своїй сторінці у Facebook.

"Анімація - це мова, здатна об’єднувати покоління", — зазначають організатори.

Перший вечір відбудеться 19 травня о 18:00 у Синій залі Будинку кіно та буде присвячений творчому спадку режисера, художника і педагога Євгена Сивоконя.

У програмі вечора - роботи самого Сивоконя, а також фільми його учнів. Організатори називають подію "теплою зустріччю пам’яті й вдячності", під час якої оживуть образи, створені митцем, і прозвучать голоси його учнів та колег.

Модераторами події стануть кінознавиця Наталія Гриценко та режисер-аніматор Степан Коваль - лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, володар Срібного ведмедя Берлінського кінофестивалю та автор анімаційних стрічок “Йшов трамвай №9”, “Рукавичка”, “Глинька” та “Лабіринт”.

Українська анімація бере свій початок у 1927 році, коли режисер В’ячеслав Левандовський створив перший український мультфільм “Казка про солом’яного бичка”.

Вхід на подію вільний.

 

Теги: #анімація #національна_спілка_кінематографістів_україни #кіностудія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:58 23.04.2026
Кіностудію Довженка включено до переліку "Скарбів європейської кінокультури" - рішення Європейської кіноакадемії

Кіностудію Довженка включено до переліку "Скарбів європейської кінокультури" - рішення Європейської кіноакадемії

13:16 07.04.2026
Прокуратура вимагає скасування незаконної реєстрації права власності на неіснуючу будівлю на території кіностудії імені О.Довженка

Прокуратура вимагає скасування незаконної реєстрації права власності на неіснуючу будівлю на території кіностудії імені О.Довженка

12:56 30.10.2025
Гендиректор "1+1" Пахольчук: Україна за 35 років виробила анімаційного контенту менше, ніж Росія за рік

Гендиректор "1+1" Пахольчук: Україна за 35 років виробила анімаційного контенту менше, ніж Росія за рік

15:14 21.08.2025
Поліцейські викрили схему заволодіння землями кіностудії Довженка на майже 60 млн грн

Поліцейські викрили схему заволодіння землями кіностудії Довженка на майже 60 млн грн

10:52 14.08.2025
Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі колишнім інженеру кіностудії ім. О.Довженка і гендиректору приватної компанії

Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі колишнім інженеру кіностудії ім. О.Довженка і гендиректору приватної компанії

13:06 31.07.2025
Територію кіностудії ім. Довженка пошкоджено в результаті обстрілу Києва

Територію кіностудії ім. Довженка пошкоджено в результаті обстрілу Києва

15:08 23.06.2025
Кіностудія ім. Довженка підтримує кандидатуру Завальського на посаду мовного омбудсмена, серед громадських і культурних діячів є опоненти

Кіностудія ім. Довженка підтримує кандидатуру Завальського на посаду мовного омбудсмена, серед громадських і культурних діячів є опоненти

16:04 05.12.2024
Кіностудія ім. Довженка отримуватиме підтримку з держбюджету

Кіностудія ім. Довженка отримуватиме підтримку з держбюджету

12:41 24.05.2023
Скеровано до суду справу про розкрадання коштів Кіностудії ім. О.Довженка

Скеровано до суду справу про розкрадання коштів Кіностудії ім. О.Довженка

07:23 04.02.2021
Мінкультури звернулося до кіностудії Довженка з проханням припинити співпрацю з заблокованими телеканалами

Мінкультури звернулося до кіностудії Довженка з проханням припинити співпрацю з заблокованими телеканалами

ВАЖЛИВЕ

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

Болгарія перемогла в "Євробаченні-2026", Україна посіла 9 місце

Leléka зі сцени у фіналі "Євробачення-2026": Слава Україні!

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

Leléka завершила виступ у другому півфіналі "Євробачення-2026" без слів, але показала жест тризуба

ОСТАННЄ

Держкіно та Tallinn Black Nights Film Festival обговорили просування українського кіно на міжнародних фестивалях

Війна змусила українців по-новому подивитися на власну культуру – директорка Київської картинної галереї

Театр Франка та "Азов" розпочали роботу над спільною виставою про Маріуполь

Музей під час війни став не лише простором мистецтва, а й місцем формування української ідентичності – Підсуха

Росія привласнювала українську культуру десятиліттями: чому Україна повертає Малевича, Рєпіна та Куїнджі

У Музеї війни відбудеться дискусія про тяглість української історії від козацтва до сучасної війни

"Речі, які пережили століття": Музей Івана Гончара відкрив історії унікальних експонатів

Концерт до ювілею Юрія Василевича відбувся в Києві

Виконавчий директор "Євробачення" Грін: Жодних планів з повернення Росії на конкурс немає

Leléka після завершення "Євробачення-2026":Ми звучали гідно, потрапили в ТОП-10, показали бандуру і поставили рекорд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА